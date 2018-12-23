В Кремле выразили недовольство тем, что участники недавней пресс-конференции обращались к Путину с разными жалобами

В Кремле выразили недовольство тем, что участники недавней пресс-конференции обращались к Владимиру Путину с разными жалобами. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, эти люди отняли время у настоящих журналистов и озвучивали непроверенную информацию, фактически клевету, — передает «Интерфаксу».