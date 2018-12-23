В Кремле выразили недовольство тем, что участники недавней пресс-конференции обращались к Путину с разными жалобами
В Кремле выразили недовольство тем, что участники недавней пресс-конференции обращались к Владимиру Путину с разными жалобами. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, эти люди отняли время у настоящих журналистов и озвучивали непроверенную информацию, фактически клевету, — передает «Интерфаксу».
Комментарии12
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marineru 23 декабря 2018 | 15:40
«Ты как царю челобитную подаёшь, холоп?»
vezdehod1 23 декабря 2018 | 15:42
Вертикаль власти, однако - сам довёл до этого россиян.
danko1 23 декабря 2018 | 15:45
vezdehod1: Клевету озвучивал Путин, которому до проблем россиян дела нет.
Но за явную ложь, даже противоречащую официальным данным Росстата, не извинился ни сам Путин, ни Песков за своего шефа.
ppvngavr 23 декабря 2018 | 15:41
Тем самым Кремль признал изжившим данный формат общения власти с народом.
captaingeorge 23 декабря 2018 | 15:43
Ну так посыпьте голову дустом и высеките себя розгами!
y3emen1 23 декабря 2018 | 15:43
Надо было зараннее репетировать, а то ишь ты
a_buvgrobu 23 декабря 2018 | 15:44
Отныне для того, чтобы в Кремле не выражали неудовольствие все остальные обязаны быть довольны..
yralez 23 декабря 2018 | 15:47
Расстроили этого.....из Озера.
Икра не полезла.
ladyirina 23 декабря 2018 | 15:49
Да катитесь вы со своими конференциями, своим Кремлём, миллиардами, дворцами и яхтами...: Придёт время и смоет вас всех, как волной цунами, и следов не останется.
zapadnay 23 декабря 2018 | 15:49
Надо же, недовольны? А кто этим ребятам аккредитации давал?! А может, заодно и проинструктировал, мол, никаких острых вопросов? А кто не пустил настоящих журналистов, таких как Роман Доброхотов?
А теперь Кремль почему-то недоволен. Вы же сами, ребята, все это и подготовили, не так ли? Как подготовили, так и провели.
kuchumka 23 декабря 2018 | 15:52
С жалобаии Вова к тебе обращались потому что твоя вертикаль ни фига не работает, везде развал и коррупция.
cromwel 23 декабря 2018 | 15:53
спрашивать можно только про его собачку и когда он женится. Остальные вопросы, особенно несогласованные являются зло вредными и не подлежат озвучанию.