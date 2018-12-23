Россиянин Евгений Гараничев стал третьим в масс-старте на этапе Кубка мира по биатлону
Победил лидер общего зачета, норвежец Йоханнес Бё. Второе место занял француз Кентен Фийон Майе. Третий этап Кубка мира проходит в чешском Нове-место.
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Победил лидер общего зачета, норвежец Йоханнес Бё. Второе место занял француз Кентен Фийон Майе. Третий этап Кубка мира проходит в чешском Нове-место.
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