В Израиле умер последний известный участник восстания в варшавском гетто

Ему было 94 года. Как передает «Радио Свобода», Симха Ротайзер-Ротем был членом еврейской боевой организации, которая в апреле 1943 года в оккупированной нацистами Варшаве участвовала в восстании в еврейском гетто. Восстание было жестоко подавлено. Нацисты убили в гетто более 10 тысяч человек и более 50 тысяч отправили в лагеря смерти.