В Израиле умер последний известный участник восстания в варшавском гетто
Ему было 94 года. Как передает «Радио Свобода», Симха Ротайзер-Ротем был членом еврейской боевой организации, которая в апреле 1943 года в оккупированной нацистами Варшаве участвовала в восстании в еврейском гетто. Восстание было жестоко подавлено. Нацисты убили в гетто более 10 тысяч человек и более 50 тысяч отправили в лагеря смерти.
Комментарии18
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ft18 23 декабря 2018 | 15:10
Вечная Память Героям!
kamen_12 23 декабря 2018 | 15:20
ft18: На соседней ветке ОУН-УПА празднуется, ответственная в массовых убийствах евреев на западной Украине.
zztop1960 23 декабря 2018 | 15:36
ft18: 29-я ваффен-гренадерская дивизия СС «РОНА» (1-я русская). С первого же дня подразделения втянулись в массовые грабежи и пьянство — громили и грабили склады и магазины, расстреливали местных жителей, просто оказавшихся в данном районе. По данным польских исследователей, жертвами стали от 15 тыс. до 30 тыс. человек. Расстрелы во дворах варшавских улиц продолжались несколько недель. Имели место многочисленные факты мародёрства, изнасилований и погромов. Членами бригады РОНА были также изнасилованы две немецкие девушки из организации «КДФ». Действия бригады Каминского вызвали возмущение вермахта и ветеранов Первой мировой войны. Командующий 9-й армией танковых войск Николаус фон Хофман, в зоне ответственности которого находилась Варшава, направил протест на действия бригады РОНА обергруппенфюреру Эриху фон дем Бах-Залевски, который попытался решить вопрос в рабочем порядке. Однако подчинённые Каминского отказались выполнять приказы кого бы то ни было, кроме Каминского. О мародёрстве бригады было доложено наверх. Согласно показаниям начальника оперативного управления ОКВ Альфреда Йодля, данным на Нюрнбергском процессе, он сделал донесение Гитлеру, который лично отдал приказ о роспуске бригады. Каминский был отозван из расположения бригады.
Через несколько дней, 28 августа, Каминский был расстрелян членами действовавшей в Лицманнштадтском (Лодзинском) гетто зондеркоманды СС под командованием Ханса Ботмана.Подчинённым Каминского было сообщено, что его убили польские партизаны
ft18 23 декабря 2018 | 15:48
zztop1960: Самым "отличившимся" подразделением при подавлении Варшавского восстания был отряд майора Фролова.
alex_melnikov Алексей Мельников 23 декабря 2018 | 15:19
Прощай, Герой!
kamen_12 23 декабря 2018 | 15:22
alex_melnikov: Ты же только что за ОУН-УПА лайковал!
hohlomor_ce_garno 23 декабря 2018 | 15:27
kamen_12: Там неправильных жидов вырезали , а этот герой ! Че тут не понятно !?)))
kamen_12 23 декабря 2018 | 15:31
hohlomor_ce_garno: Правильно вырезали, геноцидом зовётся! Украинцы с Мельниковым празднуют!
nestor199 23 декабря 2018 | 15:35
kamen_12: Да он и за власовцев топил.
joker57 23 декабря 2018 | 15:36
kamen_12: По словам Ригга, в вермахте служило 150 тысяч евреев. 150 тысяч человек делятся на следующие группы: 60 тысяч солдат, у кого евреи отец или мать, и 90 тысяч тех, у кого евреями были бабушки и дедушки. «Не все, кто носил мундир, были нацистами, и не все евреи преследовались», — утверждает историк
nestor199 23 декабря 2018 | 15:26
alex_melnikov: В подавлении восстания активное участие принимали власовцы.
polsan 23 декабря 2018 | 15:32
nestor199: Информация, распространенная коммунистами с целью пропаганды, стала легендой, пора бы и вам это знать!
zztop1960 23 декабря 2018 | 15:41
nestor199: Не власовцы , а РОНА была создана из «Ру́сской Освободи́тельной Наро́дной А́рмии» Локотского самоуправления. Части дивизии успешно участвовали в подавлении Варшавского восстания, Словацкого восстания, а также в борьбе с партизанами и польскими частями
ft18 23 декабря 2018 | 15:50
nestor199: Кто именно? Вы не в курсе, когда власовские части были сформированы?
kuchumka 23 декабря 2018 | 15:37
А чего там восстание было? Они же в очередь вставали чтобы быть капо, да и фамилия у него какая то неприличная.
polsan 23 декабря 2018 | 15:43
kuchumka: Скоро Россия будет свободной от помоев, какими являются тролли....
kuchumka 23 декабря 2018 | 15:46
polsan: аминь.
ayelet 23 декабря 2018 | 15:46
Светлая Память