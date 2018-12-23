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15:06, 23 декабря 2018

Вариант сверхтяжёлой ракеты, предложенный главой Роскосмоса Рогозиным, выбран основным для полётов в будущем к Луне

Вариант сверхтяжёлой ракеты, предложенный главой Роскосмоса Дмитрием Рогозиным, выбран основным для полётов в будущем к Луне. Чиновник пообещал лично ответить за успех проекта.

Грузоподъёмность новой ракеты 103 тонны. Она будет состоять из шести боковых блоков и центрального на базе ракетного двигателя, который поставляют в США для ракет Atlas, рассказал агентству РИА источник в космической отрасли. Проект сверхтяжёлой ракеты предложили ракетно-космический центр Прогресс и глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Научно-технический совет ведомства, которое он возглавляет, выбрал вариант из остальных. Двухступенчатую схему, как пояснял ранее глава Прогресса Дмитрий Баранов, планируют использовать в ракете. Она также должна включать разгонный блок и межорбитальный буксир для доставки в будущем космонавтов к Луне. Теперь нужно решить вопрос о способах сборки сверхтяжёлой ракеты. Вертикальном, как обычно принято за рубежом, креплении блоков или горизонтальном – так собирают носители традиционно в России. Окончательный вариант ракеты для полёта на Луну руководству страны представят в начале нового года. Проект потребует около полутора триллиона рублей.

Речь по данным РИА пока идёт об одном беспилотном запуске в облёт Луны. Пилотируемая программа предусматривается, но неё нужны дополнительные средства, пояснил один из собеседников агентства. Эксперты уже называют проект очень затратным. С учётом строительства космического корабля, сверхтяжелой ракеты и стартового комплекса для нее.

Комментарии

21

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sensei54 23 декабря 2018 | 15:11

А жрать то что будем?

danko1 23 декабря 2018 | 15:14

sensei54: Рогозин еще не ответил за миллиардные грабежи и старые провалы. Не ответит и за этот.
А ответят россияне дальнейшим обнищанием.

dmast79 23 декабря 2018 | 15:34

danko1: Пока что Рагозин единственный, кто может запускать человека в космос на МКС, и даже обеспечивать спасение в случае аварий. Да, на фоне великих достижений (тех же Шаттлов, отправленных в утиль - интересно, почему? уж не из за гибели ли на них 14 астронавтов, и невозможности избежать этого в будущем?) - это однозначно провал.

vilingrad 23 декабря 2018 | 15:40

dmast79: Есть легкие, средние и тяжелые наркотики. Рогозин на сверхтяжелых. Ты, балбес, тоже что-то не то потребляешь:)

dmast79 23 декабря 2018 | 15:54

vilingrad: Балбесы, развалившие свою страну за майданный чаёк, лают из своей вонючей конуры с покосившейся крышей, когда наша русская Тройка со звоном и свистом проноситься мимо... лай дальше, ничтожество! Как там Южмаш, скоро ли отправит чубатого на Марс? )))

dmast79 23 декабря 2018 | 15:31

sensei54: А разве у нас проблемы с едой? Развитие космических технологий должно и будет идти бок о бок с развитием сельского хозяйства! Другое дело, что наши соперники и конкуренты с помощью своей пятой колонны будут ныть и внушать что "ракеты не нужны"... Но будут посылаемы лесом. Может даже в Гулаг!

ramun 23 декабря 2018 | 15:36

sensei54: Лунный свет отраженный от поверхности азовского моря

ft18 23 декабря 2018 | 15:12

Рогозин очень круто разбирается в ракетных технологиях! Батутчик же!

lenin3 23 декабря 2018 | 15:24

ft18: ft18: дык,это он ещё сильно напряг мозг:мог бы просто,как Жюль Верн,предложить "из пушки на Луну",деньги всё равно Вошьдь выделил бы и умилялся бы таким гениальным руководителем...)))

vadim002a 23 декабря 2018 | 15:16

Океан из берегов выйдет.

demosua 23 декабря 2018 | 15:17

ну , если предложил Рогозин, то мы уверены...

vova6_let 23 декабря 2018 | 15:18

А почему рогозина нельзя просто "вывести на орбиту", а ему нужно именно на Луну ? Вот так не терпится ?

blindpew_33 23 декабря 2018 | 15:19

"Чиновник пообещал лично ответить за успех проекта."
(facepalm)
ноу комментс.

alex_sionist 23 декабря 2018 | 15:23

А что с батутами? Деньги освоены?

mumaras 23 декабря 2018 | 15:26

Незнайка на Луне....

(комментарий скрыт)
(комментарий скрыт)

plidurok Андрей Филимонов 23 декабря 2018 | 15:36

Дата? К стопятидесятилетию Рогозина?

doxerom 23 декабря 2018 | 15:37

Мультик, с летящими в космическое пространство пачками денег, уже сняли. Он и будет главным доказательством того, что деньги не разворованы и распиханы по карманам, а пущены в дело.

len56 23 декабря 2018 | 15:38

Пилите,Дима,пилите!

kuchumka 23 декабря 2018 | 15:41

Больше всего вони на теме идет из Украины и Израиля, что те, что те нулевые в космосе, но повонять впереди планеты всей.

vladimirgornitsky 23 декабря 2018 | 15:49

Пробный запуск ракеты назначен на 2027 год. Когда Рогозин говорит, что лично ответит за успех проекта, он, стало быть, имеет в виду, что и через 9 лет будет занимать место, заняв которое превысил уровень некомпетентности многократно.
Хотя, скорее, рассчитывает, что ак раз не будет занимать. Все ведь помнят, как Насреддин обещал научить за 20 лет осла читать коран, получив 5.000 таньга, и что он сказал по этому поводу. А Рогожин получил полтора триллиона...
Кстати, пока что утвержден только "облик". То есть полтора триллиона предполагается выделить под красивую картинку.

orein51 23 декабря 2018 | 15:50

интеремно, сколько ему (рогонозину) будет лет в 2042?

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