Компания «Уралкалий» выплатит по три миллиона рублей семьям погибших на шахте в Соликамске
Еще по два миллиона пообещали в подрядной организации, где работали строители, и по одному миллиону выплатят власти Пермского края.
Девять человек погибли в результате пожара, который вспыхнул накануне во время строительных работ на глубине 360 метров. Спасатели неоднократно пытались к ним пробиться, но безуспешно, сообщил начальник подрядной организации УС-30, сотрудники которой погибли, Андрей Максимов.
Завтра в Пермском крае объявлен день траура.
Комментарии4
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a_buvgrobu 23 декабря 2018 | 15:13
Эта тенденция - когда посокращали опытные кадры и поставили молодых неопытных, но малооплачиваемых, так сказать оптимизация. И это везде так - люди не на своем месте. Сейчас выяснится, что они толком то и не знают своих обязанностей подрядчики эти.
joker57 23 декабря 2018 | 15:24
Подрядные организации комплектуются кадрами, не имеющими понятия а ведении газопламенных работ в шахте практически смертниками нарушающими все что можно и нельзя
Гибель людей в мирное время за то чтобы упыри набивали себе кармана -позор для нации
polsan 23 декабря 2018 | 15:25
Чистая прибыль Уралкалия примерно пол миллиарда долларов, а жизнь человека оценивают всего 44000 долларов ....
yralez 23 декабря 2018 | 15:41
За всю жизнь бы столько не заработали.....повезло.
Следите теперь, чтобы другие тоже не решились бы семьи обеспечить.
Жизнь то ихняя копейка.
Хозяин Рыболовлев одну ставку в казино в Монако пропустит......тоже надо посочувствовать человеку.
И вернуть деньги через остальных работяг.