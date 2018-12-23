Компания «Уралкалий» выплатит по три миллиона рублей семьям погибших на шахте в Соликамске

Еще по два миллиона пообещали в подрядной организации, где работали строители, и по одному миллиону выплатят власти Пермского края.

Девять человек погибли в результате пожара, который вспыхнул накануне во время строительных работ на глубине 360 метров. Спасатели неоднократно пытались к ним пробиться, но безуспешно, сообщил начальник подрядной организации УС-30, сотрудники которой погибли, Андрей Максимов.

Завтра в Пермском крае объявлен день траура.