В Москве проходит митинг против новых правил платных парковок
Место проведения митинга — парк Сокольники. Участники митинга собирают подписи под петицией против новых правил.
Максимальный тариф недавно вырос до 380-ти рублей в час, на ряде улиц отменена бесплатная парковка по воскресеньям.
Комментарии2
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
romantik56 23 декабря 2018 | 15:14
Не очень понятно, куда можно направить подписные листы,чтобы зто имело какие-то возможности для выводов. По-моему,никому эти подписи не нужны...
vilingrad 23 декабря 2018 | 15:37
Проснулись, россияне. И обнаружили, что на них уже положили всё, что только можно.
Теперь пишите хоть в оон, хоть в спортлото:)
Только вилы, ребята...в плотные путинские жопы...