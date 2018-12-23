Илон Маск похвалил российский ракетный двигатель
По словам основателя компании SpасеХ, стыдно, что компании Боинг и Локхид вынуждены его использовать, однако конструкция РД-180 великолепна. Маск написал это в Твиттере. В конгрессе США ранее призывали отказаться от закупок российских ракетных двигателей.
Комментарии40
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permsky_valenok 23 декабря 2018 | 14:39
Хомяками всех стран сделан вывод: Маск - кремлевский ставленник.
gordy 23 декабря 2018 | 14:47
"....SpасеХ, стыдно, что компании Боинг и Локхид вынуждены его использовать, однако конструкция РД-180 великолепна."
Чего стыдиться, если сама Россия его нигде не использует?
kotbajune 23 декабря 2018 | 14:56
gordy: А логика какая?
Если Россия не использует, е США использует, то США нечего стыдится?
Или ВС России не используют каменные топоры, а вот австралийские племена используют.... то.... правильно не стыдятся.
А почему, а потому, что НЕ ЗНАЮТ отб этом
dmast79 23 декабря 2018 | 15:37
gordy: Россия использует его модификации - РД-191 например. А вам надо бы почаще использовать мозги, что бы не выглядеть "как с украины"..
s_prime 23 декабря 2018 | 14:54
permsky_valenok: Ватники и Госдума, пьют на радостях, "Маск наш"!!))
permsky_valenok 23 декабря 2018 | 15:08
s_prime: Не знаю. Я даже не знаю, знают ли в Госдуме об этом заявлении.
Но я так и знал, что реакция грызунов будет негативной.
zaqs 23 декабря 2018 | 15:07
permsky_valenok: "...Хомяками всех стран сделан вывод: Маск - кремлевский ставленник..."
Скорее - кремлевский крестник. В 2001-м году Маск, занимавшийся до этого программированием и электронными платежными системами, захотел купить в России списанную межконтинентальную ракету. Намеревался запустить какой-то научный спутник. Однако в Москве от него затребовали какие-то otkaty...
Он с проклятьями вернулся в США и пришел к выводу, что дешевле построить ракету самому. Так появился SpacyX, многоразовые космические корабли, планируемая миссия на Марс. Без России ничего бы этого не было...
permsky_valenok 23 декабря 2018 | 15:34
zaqs: Ну, прямо "эффект бабочки". Дорогуша, тогда совсем надо далеко пойти. Ежли на ошибаюсь, что-то там около 1775 года некий монарх Георг № 3 просил Екатерину № 2 послать в Америку вооруженных солдатиков, чтобы усмирить непонятливых колонистов. И вот, оказывается, Россия взяла, да и не стала посылать туда солдат, сославшись на общую усталость и недомогание. Через где-то годик американские сепаратисты объявили независимость от Великобритании.
В-общем, получилось так:
"... И в некоторый день что-то в луже оживилось, забулькало, а потом начало и пошевеливаться. На беду, в эти дни по дороге никто не промчался на коне сломя голову. «Шевелюга обыкновенная», — решил старый Быня, и нет бы ему шурануть пару раз вилами в грязь, так он еще лужу-то огородил веревкой и привязал к ней красные лоскутки."
Вот и Россия вела себя как этот Быня :)))
dmast79 23 декабря 2018 | 15:41
zaqs: Многоразовые корабли, созданы США и СССР за 40 лет до Маска. Равно как и ракета-носитель Энергия, к характеристикам которой маск только приближается.
redactor 23 декабря 2018 | 14:40
Так это советский двигатель
vinning7 23 декабря 2018 | 14:42
redactor: интересно, сильно он отличается от автомата шмайсера-калашникова
permsky_valenok 23 декабря 2018 | 14:54
vinning7: Закончите соответствующий факультет хорошего ВУЗа -тогда и узнаете.
yuriykyvich 23 декабря 2018 | 15:18
vinning7: Вообще-то автомата не "шмайсера-калашникова", а "Судаева-Шмайсеров". Калашников, сержант МГБ, был просто надзирателем, когда после смерти Судаева, Шмайсер доводил его конструкцию до технологического совершенства.
kamen_12 23 декабря 2018 | 14:49
redactor: Больше украинский, чем советский.
gen_dim 23 декабря 2018 | 15:20
kamen_12: Больше украинский, чем советский
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Да. Как и 1-й Украинский фронт. А также 2-й, 3-й и 4-й.
yuriykyvich 23 декабря 2018 | 15:21
kamen_12: При чем тут Украина? РД180, это ополовиненный РД170. Разработн в КБ "Энергомаш" (Химки) в 70-х годах прошлого века.
n_eke_name 23 декабря 2018 | 15:24
redactor: Это ж насколько современное американское ракетостроение отстаёт даже от советского?!
kottigr1 23 декабря 2018 | 14:41
Американские собственники «Pratt & Whitney» РД-180 одно время подумывали о переносе производства двигателя в США, но потом посчитали, что этот уже устаревший двигатель не имеет дальнейшего потенциала..
andre_klimov 23 декабря 2018 | 14:57
kottigr1:
Они просто посчитали, что получать royalty с производства двигателя, разработанного на их деньги и по их заказу выгодней, чем организовывать производство у себя, хотя в Декейтуре "резервное" производство готово уже несколько лет на случа, если Россия откажется выполнять свои обязательства и возвращать деньги.
А Маск просто до сих пор в обиде, что проиграл Blue Origin заказ на разработку нового движка... Но это даже полезно - обиженный Маск лучше думает - быстрее и точнее :)
n_eke_name 23 декабря 2018 | 15:29
andre_klimov: Правильно, прокладка. Любую, даже хорошую новость о России нужно облить помоями и извратить в угоду твоему больному восприятию мира сего.
Интересно, а «Pratt & Whitney» в курсе, что они, по-твоему, «посчитали»? И, вообще, интересует ли их мнение бестолочи вроде тебя (риторический вопрос)?
А-ха-ха-ха-ха!!!
kostia1971 23 декабря 2018 | 15:53
n_eke_name: А в чем эта новость хороша,может это приведет к росту пенсий нищих российских пенсионеров до уровня США? Маск что-то похвалил и ты,от гордости раздулся?Так ты дебил тогда. Десятки миллионов россиян целыми днями хвалят всё американское,Айфон например, или Форд, и что,кто-то в США по этому поводу пишет статьи или надувается от гордости? Да всем плевать.потому,что так и должно быть. А ты,баран,прямо в счастье,Маск похвалил,))))
dmast79 23 декабря 2018 | 15:43
andre_klimov: И много ли это "резервное производство" выпустило двигателей? И много ли желающих поменять этого "кота в мешке" на надёжный проверенный российский двигатель?
hohlomor_ce_garno 23 декабря 2018 | 14:45
Этот Маск еще газопровод идущей через хохляндию не видел . Там после газового гиперотлупа от России , скакуасы свой гиперлуп зробят ! Как тебе такое , Илон Маск !? )))))
andy66 23 декабря 2018 | 14:46
главная российская новость "Маск нас заметил..." )))
kamen_12 23 декабря 2018 | 14:51
andy66: Идёт нах. Главная россновость.
n_eke_name 23 декабря 2018 | 15:32
andy66: Для тебя -- главная, ты ж -- ноль.
greeg1 23 декабря 2018 | 14:53
Лучше бы Маск занялся поиском русских талантов с последующим их применением, чем нахваливать советское старьё. Глядишь и у американцы свой РД-180 давно России продавали.
polsan 23 декабря 2018 | 15:05
greeg1: хорошо если они ещё в России остались...
n_eke_name 23 декабря 2018 | 15:42
greeg1: Надо же так деградировать американскому ракетостроению, чтобы покупать «советское старьё»!
Ай-ай-ай...
grs_alx_112018 23 декабря 2018 | 15:04
Есть две вещи - РД-180 действительно великолепный движок,а Боинг и Логхид прямые конкуренты Маска на рынке. ПОка в программе есть запуски Атласа нет смысла отказыватся, но программа Атласа дальнейшего развития судя по всему не получит, а больше ни для чего США РД-180 и не нужен.
И что самое печально - движок Роскосмосу не нужен.
n_eke_name 23 декабря 2018 | 15:46
grs_alx_112018: А Роскосмос в курсе, что движок ему не нужен? Сдаётся мне, под двигатель ракету несравненно проще разработать, нежели двигатель под ракету. Потому и покупают двигатели.
dmast79 23 декабря 2018 | 15:46
grs_alx_112018: Роскосмос использует другой двигатель, поновее и ещё совершенне - РД-191.
secondvenmud 23 декабря 2018 | 15:06
РД-180 - наследие СССР. В середине 90-х был испытан и запущен в производство.
n_eke_name 23 декабря 2018 | 15:49
secondvenmud: Отстают американцы. Даже от советского наследия.
alex_sionist 23 декабря 2018 | 15:09
Евреи всегда стараються придумать и изготовить качественный товар, очень странно что для Илона Маска это открование
nikchimzwet886 23 декабря 2018 | 15:10
Тут ещё можно вспомнить о конструкции советских центрифуг, на которых производится уран-235 для атомных бомб и атомных электростанций. Об этом рассказывал академик И.Н.Фридляндер.
Они вращаются со скоростью 16 тысяч оборотов в минуту и висят в воздухе.
Каждые пять лет, включая и последние годы, мы модернизируем "вертушки", совершенствуем их. Раньше ресурс центрифуг составлял десять лет, то теперь - тридцать.
В США было несколько попыток создавать центрифуги. И в самом начале Манхэттенского проекта, и спустя десять лет. Но у них ничего не получилось. Одна из центрифуг взорвалась, взрыв был очень сильный, и это в Америке всех напугало. А мы сделали красивую, эффективную и надежную "вертушку". В общем, и на этот раз обставили американцев.
grs_alx_112018 23 декабря 2018 | 15:21
nikchimzwet886: Это классно ;) Вот только аспирин рашковане предпочитают либо американский либо немецкий. И что самое смешное - рашкованский супер-компьютер построен на Интеловских процах, а не на Эльбрусе. И что еще печальнее - если Штаты не будут закупать РД-180, то прежде всего пострадает российская школа двигателе строения и размоется высококвалифицированный средний персонал.
Просто подсчитайте количество запусков Ангары, переспективы сверхтяжолой Ангары - это не вселяет оптимизма и по поводу РД-191
dmast79 23 декабря 2018 | 15:51
grs_alx_112018: Аспирин всегда был отечественный, в отличие от дорогущих аналогов, которые пьют либерасты и разные коленопреклонённые перед западом. Суперкомпьютеров в России много - о каком речь? Да и грядущая серия межконтинентальных Сарматов загрузит двигателестроение наряду с Роскосмосом. Я бы переживал за остатки Южмаша...
gen_dim 23 декабря 2018 | 15:13
Он не читает Эхо! Иначе бы знал, что РД - советский утиль.
grs_alx_112018 23 декабря 2018 | 15:31
gen_dim: Этот утиль таскает американские тяжолые ракетоносители с середины 90-х и до сих пор. Это инженерный шедевр, также как и РД-170 и РД-191. Вот Жук Фердината Порше из этой же серии, британский Mini.