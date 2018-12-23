Илон Маск похвалил российский ракетный двигатель

По словам основателя компании SpасеХ, стыдно, что компании Боинг и Локхид вынуждены его использовать, однако конструкция РД-180 великолепна. Маск написал это в Твиттере. В конгрессе США ранее призывали отказаться от закупок российских ракетных двигателей.