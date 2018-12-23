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14:32, 23 декабря 2018

Илон Маск похвалил российский ракетный двигатель

По словам основателя компании SpасеХ, стыдно, что компании Боинг и Локхид вынуждены его использовать, однако конструкция РД-180 великолепна. Маск написал это в Твиттере. В конгрессе США ранее призывали отказаться от закупок российских ракетных двигателей.

Комментарии

40

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permsky_valenok 23 декабря 2018 | 14:39

Хомяками всех стран сделан вывод: Маск - кремлевский ставленник.

gordy 23 декабря 2018 | 14:47

"....SpасеХ, стыдно, что компании Боинг и Локхид вынуждены его использовать, однако конструкция РД-180 великолепна."



Чего стыдиться, если сама Россия его нигде не использует?

kotbajune 23 декабря 2018 | 14:56

gordy: А логика какая?

Если Россия не использует, е США использует, то США нечего стыдится?

Или ВС России не используют каменные топоры, а вот австралийские племена используют.... то.... правильно не стыдятся.

А почему, а потому, что НЕ ЗНАЮТ отб этом

dmast79 23 декабря 2018 | 15:37

gordy: Россия использует его модификации - РД-191 например. А вам надо бы почаще использовать мозги, что бы не выглядеть "как с украины"..

s_prime 23 декабря 2018 | 14:54

permsky_valenok: Ватники и Госдума, пьют на радостях, "Маск наш"!!))

permsky_valenok 23 декабря 2018 | 15:08

s_prime: Не знаю. Я даже не знаю, знают ли в Госдуме об этом заявлении.
Но я так и знал, что реакция грызунов будет негативной.

zaqs 23 декабря 2018 | 15:07

permsky_valenok: "...Хомяками всех стран сделан вывод: Маск - кремлевский ставленник..."
Скорее - кремлевский крестник. В 2001-м году Маск, занимавшийся до этого программированием и электронными платежными системами, захотел купить в России списанную межконтинентальную ракету. Намеревался запустить какой-то научный спутник. Однако в Москве от него затребовали какие-то otkaty...
Он с проклятьями вернулся в США и пришел к выводу, что дешевле построить ракету самому. Так появился SpacyX, многоразовые космические корабли, планируемая миссия на Марс. Без России ничего бы этого не было...

permsky_valenok 23 декабря 2018 | 15:34

zaqs: Ну, прямо "эффект бабочки". Дорогуша, тогда совсем надо далеко пойти. Ежли на ошибаюсь, что-то там около 1775 года некий монарх Георг № 3 просил Екатерину № 2 послать в Америку вооруженных солдатиков, чтобы усмирить непонятливых колонистов. И вот, оказывается, Россия взяла, да и не стала посылать туда солдат, сославшись на общую усталость и недомогание. Через где-то годик американские сепаратисты объявили независимость от Великобритании.
В-общем, получилось так:
"... И в некоторый день что-то в луже оживилось, забулькало, а потом начало и пошевеливаться. На беду, в эти дни по дороге никто не промчался на коне сломя голову. «Шевелюга обыкновенная», — решил старый Быня, и нет бы ему шурануть пару раз вилами в грязь, так он еще лужу-то огородил веревкой и привязал к ней красные лоскутки."
Вот и Россия вела себя как этот Быня :)))

dmast79 23 декабря 2018 | 15:41

zaqs: Многоразовые корабли, созданы США и СССР за 40 лет до Маска. Равно как и ракета-носитель Энергия, к характеристикам которой маск только приближается.

redactor 23 декабря 2018 | 14:40

Так это советский двигатель

vinning7 23 декабря 2018 | 14:42

redactor: интересно, сильно он отличается от автомата шмайсера-калашникова

permsky_valenok 23 декабря 2018 | 14:54

vinning7: Закончите соответствующий факультет хорошего ВУЗа -тогда и узнаете.

yuriykyvich 23 декабря 2018 | 15:18

vinning7: Вообще-то автомата не "шмайсера-калашникова", а "Судаева-Шмайсеров". Калашников, сержант МГБ, был просто надзирателем, когда после смерти Судаева, Шмайсер доводил его конструкцию до технологического совершенства.

kamen_12 23 декабря 2018 | 14:49

redactor: Больше украинский, чем советский.

gen_dim 23 декабря 2018 | 15:20

kamen_12: Больше украинский, чем советский
====
Да. Как и 1-й Украинский фронт. А также 2-й, 3-й и 4-й.

yuriykyvich 23 декабря 2018 | 15:21

kamen_12: При чем тут Украина? РД180, это ополовиненный РД170. Разработн в КБ "Энергомаш" (Химки) в 70-х годах прошлого века.

n_eke_name 23 декабря 2018 | 15:24

redactor: Это ж насколько современное американское ракетостроение отстаёт даже от советского?!

kottigr1 23 декабря 2018 | 14:41

Американские собственники «Pratt & Whitney» РД-180 одно время подумывали о переносе производства двигателя в США, но потом посчитали, что этот уже устаревший двигатель не имеет дальнейшего потенциала..

andre_klimov 23 декабря 2018 | 14:57

kottigr1:
Они просто посчитали, что получать royalty с производства двигателя, разработанного на их деньги и по их заказу выгодней, чем организовывать производство у себя, хотя в Декейтуре "резервное" производство готово уже несколько лет на случа, если Россия откажется выполнять свои обязательства и возвращать деньги.

А Маск просто до сих пор в обиде, что проиграл Blue Origin заказ на разработку нового движка... Но это даже полезно - обиженный Маск лучше думает - быстрее и точнее :)

n_eke_name 23 декабря 2018 | 15:29

andre_klimov: Правильно, прокладка. Любую, даже хорошую новость о России нужно облить помоями и извратить в угоду твоему больному восприятию мира сего.
Интересно, а «Pratt & Whitney» в курсе, что они, по-твоему, «посчитали»? И, вообще, интересует ли их мнение бестолочи вроде тебя (риторический вопрос)?
А-ха-ха-ха-ха!!!

kostia1971 23 декабря 2018 | 15:53

n_eke_name: А в чем эта новость хороша,может это приведет к росту пенсий нищих российских пенсионеров до уровня США? Маск что-то похвалил и ты,от гордости раздулся?Так ты дебил тогда. Десятки миллионов россиян целыми днями хвалят всё американское,Айфон например, или Форд, и что,кто-то в США по этому поводу пишет статьи или надувается от гордости? Да всем плевать.потому,что так и должно быть. А ты,баран,прямо в счастье,Маск похвалил,))))

dmast79 23 декабря 2018 | 15:43

andre_klimov: И много ли это "резервное производство" выпустило двигателей? И много ли желающих поменять этого "кота в мешке" на надёжный проверенный российский двигатель?

hohlomor_ce_garno 23 декабря 2018 | 14:45

Этот Маск еще газопровод идущей через хохляндию не видел . Там после газового гиперотлупа от России , скакуасы свой гиперлуп зробят ! Как тебе такое , Илон Маск !? )))))

andy66 23 декабря 2018 | 14:46

главная российская новость "Маск нас заметил..." )))

kamen_12 23 декабря 2018 | 14:51

andy66: Идёт нах. Главная россновость.

n_eke_name 23 декабря 2018 | 15:32

andy66: Для тебя -- главная, ты ж -- ноль.

greeg1 23 декабря 2018 | 14:53

Лучше бы Маск занялся поиском русских талантов с последующим их применением, чем нахваливать советское старьё. Глядишь и у американцы свой РД-180 давно России продавали.

polsan 23 декабря 2018 | 15:05

greeg1: хорошо если они ещё в России остались...

n_eke_name 23 декабря 2018 | 15:42

greeg1: Надо же так деградировать американскому ракетостроению, чтобы покупать «советское старьё»!
Ай-ай-ай...

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grs_alx_112018 23 декабря 2018 | 15:04

Есть две вещи - РД-180 действительно великолепный движок,а Боинг и Логхид прямые конкуренты Маска на рынке. ПОка в программе есть запуски Атласа нет смысла отказыватся, но программа Атласа дальнейшего развития судя по всему не получит, а больше ни для чего США РД-180 и не нужен.
И что самое печально - движок Роскосмосу не нужен.

n_eke_name 23 декабря 2018 | 15:46

grs_alx_112018: А Роскосмос в курсе, что движок ему не нужен? Сдаётся мне, под двигатель ракету несравненно проще разработать, нежели двигатель под ракету. Потому и покупают двигатели.

dmast79 23 декабря 2018 | 15:46

grs_alx_112018: Роскосмос использует другой двигатель, поновее и ещё совершенне - РД-191.

secondvenmud 23 декабря 2018 | 15:06

РД-180 - наследие СССР. В середине 90-х был испытан и запущен в производство.

n_eke_name 23 декабря 2018 | 15:49

secondvenmud: Отстают американцы. Даже от советского наследия.

alex_sionist 23 декабря 2018 | 15:09

Евреи всегда стараються придумать и изготовить качественный товар, очень странно что для Илона Маска это открование

nikchimzwet886 23 декабря 2018 | 15:10

Тут ещё можно вспомнить о конструкции советских центрифуг, на которых производится уран-235 для атомных бомб и атомных электростанций. Об этом рассказывал академик И.Н.Фридляндер.

Они вращаются со скоростью 16 тысяч оборотов в минуту и висят в воздухе.
Каждые пять лет, включая и последние годы, мы модернизируем "вертушки", совершенствуем их. Раньше ресурс центрифуг составлял десять лет, то теперь - тридцать.

В США было несколько попыток создавать центрифуги. И в самом начале Манхэттенского проекта, и спустя десять лет. Но у них ничего не получилось. Одна из центрифуг взорвалась, взрыв был очень сильный, и это в Америке всех напугало. А мы сделали красивую, эффективную и надежную "вертушку". В общем, и на этот раз обставили американцев.

grs_alx_112018 23 декабря 2018 | 15:21

nikchimzwet886: Это классно ;) Вот только аспирин рашковане предпочитают либо американский либо немецкий. И что самое смешное - рашкованский супер-компьютер построен на Интеловских процах, а не на Эльбрусе. И что еще печальнее - если Штаты не будут закупать РД-180, то прежде всего пострадает российская школа двигателе строения и размоется высококвалифицированный средний персонал.
Просто подсчитайте количество запусков Ангары, переспективы сверхтяжолой Ангары - это не вселяет оптимизма и по поводу РД-191

dmast79 23 декабря 2018 | 15:51

grs_alx_112018: Аспирин всегда был отечественный, в отличие от дорогущих аналогов, которые пьют либерасты и разные коленопреклонённые перед западом. Суперкомпьютеров в России много - о каком речь? Да и грядущая серия межконтинентальных Сарматов загрузит двигателестроение наряду с Роскосмосом. Я бы переживал за остатки Южмаша...

gen_dim 23 декабря 2018 | 15:13

Он не читает Эхо! Иначе бы знал, что РД - советский утиль.

grs_alx_112018 23 декабря 2018 | 15:31

gen_dim: Этот утиль таскает американские тяжолые ракетоносители с середины 90-х и до сих пор. Это инженерный шедевр, также как и РД-170 и РД-191. Вот Жук Фердината Порше из этой же серии, британский Mini.

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