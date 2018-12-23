"Турист из России подозревается в вооруженном ограблении единственного банка на острове Шпицберген"

Причем, у кредитной организации похитили деньги впервые в ее истории. Власти острова сообщили, что в пятницу 29-летний россиянин, вооруженный винтовкой, которую взял на прокат, похитил около 70 тысяч норвежских крон (что чуть больше полумиллиона рублей). Его вскоре задержали. Деньги были конфискованы, а россиянина доставили на материк в норвежский город Тромсё.