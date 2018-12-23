Турист из России подозревается в вооруженном ограблении единственного банка на острове Шпицберген
Причем, у кредитной организации похитили деньги впервые в ее истории. Власти острова сообщили, что в пятницу 29-летний россиянин, вооруженный винтовкой, которую взял на прокат, похитил около 70 тысяч норвежских крон (что чуть больше полумиллиона рублей). Его вскоре задержали. Деньги были конфискованы, а россиянина доставили на материк в норвежский город Тромсё.
Комментарии13
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kindman_a 23 декабря 2018 | 14:38
Чувак, походу, не смотрел "Три долгих гудка в тумане" ! :-))))))))))))))))))))))))))))))))))
gordy 23 декабря 2018 | 14:42
"Турист из России подозревается в вооруженном ограблении единственного банка на острове Шпицберген"
Патриот не мог себе позволить грабить российские банки?
danko1 23 декабря 2018 | 14:49
gordy: Может, специально безработный пошел на этот грабеж, чтобы в норвежской тюрьме, как Брейвик, в 3-х комнатных апартаментах с удобством пожить?
vezdehod1 23 декабря 2018 | 15:05
Как этот"турист" попал на остров, если он решил гробануть единственный банк?
vinning7 23 декабря 2018 | 14:39
Теперь у него вид на жительство в норвежской тюрьме, может дотянет там до гражданства
seryj_wolk 23 декабря 2018 | 14:49
vinning7: Понюхали норвежцы рюскаго мира!
ma1nbrain 23 декабря 2018 | 14:47
Туристы из России они вообще такие, да. А если ещё и вежливые, то пипец караул.
alex_melnikov Алексей Мельников 23 декабря 2018 | 14:48
"Встал с колен" на Шпицбергене )
a_111111 23 декабря 2018 | 14:49
Редкий идиот!
a_buvgrobu 23 декабря 2018 | 14:52
Более тупого ограбления замыслить невозможно, оттуда на надувном матрасе и лодочке не свалишь и если его не ждал сообщник на подводной лодке, то мужик точно себе посадку организовывал.
jamba 23 декабря 2018 | 14:53
Или дурак, или решил освоить норвежский, в норвежской тюрьме;)))))))))))))))))))))))))))))))))))
permsky_valenok 23 декабря 2018 | 14:57
НАТО незамедлительно приступает к строительству военной базы вокруг обокраденного банка.
ft18 23 декабря 2018 | 15:01
Героический путиноид!