Президент Украины подписал закон о признании участниками боевых действий членов Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии. В России она запрещена. В пояснительной записке к новому закону отмечается, что на конец мая этого года в живых осталось более тысячи членов ОУН-УПА. Участникам боевых действий на Украине предоставляется около двадцати льгот, в том числе, на оплату коммунальных услуг и проезд на общественном транспорте.