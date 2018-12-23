Президент Украины подписал закон о признании участниками боевых действий членов Организации украинских националистов
Президент Украины подписал закон о признании участниками боевых действий членов Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии. В России она запрещена. В пояснительной записке к новому закону отмечается, что на конец мая этого года в живых осталось более тысячи членов ОУН-УПА. Участникам боевых действий на Украине предоставляется около двадцати льгот, в том числе, на оплату коммунальных услуг и проезд на общественном транспорте.
Комментарии55
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kottigr1 23 декабря 2018 | 14:37
Правильно.. Эти люди делали хорошее дело, уничтожая "красных" и "коричневых" фашистов..
andreyoo 23 декабря 2018 | 14:44
kottigr1: Эти люди делали хорошее дело, уничтожая "красных" и "коричневых" фашистов..
--- Но в большей степени жидив, москалив, та ляхив.
kottigr1 23 декабря 2018 | 14:47
andreyoo: Но в большей степени жидив, москалив, та ляхив.
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Эти в большей степени славились бойцы НКВД и СС.. "Соколы" Сталина и Гитлера были настоящими мясниками...
hohlomor_ce_garno 23 декабря 2018 | 14:51
kottigr1: В Киеве напротив общественного туалета стоят два бандеровца и беседуют: - А що то за літера "М"? - Там москалі какають! - А літера "Ж"? - Там жиди какають! - Тю, а ми де будемо? - Наша Україна, де хочемо, там і серемо...
mahnozlukka 23 декабря 2018 | 15:39
hohlomor_ce_garno: kottigr1: andreyoo:
Пишу сенарий фильма Мы из будущего 3. Как отряд ихтамнетов , воюющий на Донбассе с нашивками в виде андреевского флага на рукавах, с двуглавыми орлами и триколорами переносятся в прошлое во времена ВОВ, и попадают в плен к дедам, которые воевали, из СМЕРШ.
Получается ну очень жестокая короткометражка, деды умели конешно)))обрабатывать двухголовых трёхколорников))
andreyoo 23 декабря 2018 | 14:52
kottigr1: ;))) Да-да... я тоже слышал, что Волынскую резьбу... в 1943... НКВД устроил.
kottigr1 23 декабря 2018 | 14:55
andreyoo: Сталин был махровый нацист и любил вместе с НКВД устраивать геноцид целым народам..
Депортация народов — одна из форм нацистских политических репрессий в СССР.
Депортациям в СССР подверглось ещё множество этнических, этноконфессиональных и социальных категорий советских граждан: казаки, «кулаки» самых разных национальностей, корейцы, немцы, финны-ингерманландцы, карачаевцы, калмыки, чеченцы, ингуши, балкарцы, крымские татары и турки-месхетинцы, поляки, азербайджанцы, курды, ассирийцы, китайцы, русские, иранцы, евреи-ирани, украинцы, молдаване, литовцы, латыши, эстонцы, греки, болгары, армяне, хемшины, армяне-«дашнаки», турки, таджики и другие.. При этом многие народы лишились при этом и своих национальных автономий.
kapitonovih_37 23 декабря 2018 | 14:59
kottigr1: "Сталин был махровый нацист"...и шо?...и сталин тоже в усраине признан участником боевых действий,как и остальные усраинские нацисты?
kottigr1 23 декабря 2018 | 15:08
kapitonovih_37: С момента своего основания 20 декабря 1917 г. ЧК, оно же НКВД, КГБ, ФСБ - НИКОГДА не ликвидировалось. Эта нацистская организация действует непрерывно с 1917 года меняя вывески лишь в рамках реорганизаций. За всю историю существования России, никто не смог уничтожить её жителей больше, чем их уничтожили ЧК-НКВД-КГБ-ФСБ..
kamen_12 23 декабря 2018 | 15:13
kottigr1: https://www.philhist.uni-augsburg.de/lehrstuehle/volkskunde/Exkursionen/Ukraine/Holocaust-Ukraine/
Они же евреев в западной Украине уничтожали.
kapitonovih_37 23 декабря 2018 | 15:14
kottigr1: ну ты истинный хохлотроль...самый хохлозадый из всех...умеешь стрелки переводить, печеньки не зря получаешь...а вывод из твоего опуса один - ЧК-НКВД-КГБ-ФСБ. состоял и усринских нацистов...
zztop1960 23 декабря 2018 | 15:12
kapitonovih_37: помнится . в 1939 году . красная армия . вместе с гитлеровской армией дербанили Польшу , штурмовали Брестскую крепость . где оборонялся польский гарнизон и парады с гитлеровцами устраивали. Наверное и ордена за этот "героизм" получали
kapitonovih_37 23 декабря 2018 | 15:16
zztop1960: я дкмаю, что тебе помнится, как Красная Армия уничтожала евреев в бабьем яру и поляков в Волыни...ну как поднатуж свою извилину в заду и вспомни...
sg115 23 декабря 2018 | 15:08
kottigr1:
Ездуй как ты в теплые южные края, иуда. А почему ты не вспоминаешь, подонок, как твои хозяева во время ВМВ закрывали в концлагеря не отлько японцев, но даже алеутов. Почитай, мразь.. Но куда тебе, с твой альтернативной ориентацией. Только методички заокеанского господина читаешь..
kottigr1 23 декабря 2018 | 15:15
sg115: Почему же въезд и выезд из этих "концлагерей" в США для японцев и остальных был совершенно свободным ? Потому что "концлагерями" они были только в твоём больном воображении ?
gonduras_in_colima 23 декабря 2018 | 15:06
andreyoo: Ватоцефал, ты в курсе, в каких регионах действовала УПА?
И что это было не Подмосковье и не Рязанщина.
Они воевали на своей земле против оккупантов, которых никто не приглашал.
И в то время практически всё взрослое украинское население помнило Голодомор (прошло чуть более 10-ти лет), который устроило советское гестапо.
Так что, рашисты, к вам относились и относятся не лучше и не хуже, чем вы этого заслуживаете.
Насчёт репрессий УПА против мирного населения - это типичный пропагандонский выхлоп совкорашистов.
Совковых партизан снабжала их большая земля, а кто мог снабжать украинских повстанцев?
У них не было никакой большой земли, плюс все города и дороги контролировались оккупантами.
Вот и получается, что УПА могло снабжаться только местным населением, которое оно, по словам ватоцефалов, нещадно вырезалось.
hohlomor_ce_garno: // Какая страна , такие и герои ! УПАри и клОУНы ! //
У вас, быdлопутриотов, герои бывают разве что былинные, вроде Муромца или панфиловцев.
Давай славь их, а к другим не лезь.
И да, удило, не перепутай: Муромец скрутил Соловья-Разбойника, а панфиловцы голыми руками разогнали два танковых батальона.
А то знаю я тебя, после литра стекломоя ещё не такое можешь перепутать.
hohlomor_ce_garno 23 декабря 2018 | 15:14
gonduras_in_colima: Выступает старый бандеровец перед школьниками НА украине .
- Пришли как то ко мне партизаны и говорят : или в жопу ,или растрел !
- И что вы выбрали , дедушка ?
- Растрел конечно !
zztop1960 23 декабря 2018 | 15:20
gonduras_in_colima: Ещё , в России , герой Суворов , который в Варшаве зверски вырезал более 20 000 мирных жителей , женщин, детей, стариков , священников
parasuk_ 23 декабря 2018 | 15:31
zztop1960: Известия о зверствах Суворова в польше как правило лживы и сильно преувеличены. Кстати, а музее Суворова в СПб есть украшенная бриллиантами табакерка, которую Суворову преподнесли жители варшавы. На табакерке написано "избавителю варшавы" :)
kapitonovih_37 23 декабря 2018 | 14:57
kottigr1: ага..в бабьем яру резвились "соколы сталина"...все выходцы из западных областей усраины...
kottigr1 23 декабря 2018 | 14:58
kapitonovih_37: В Бабьем Яру легли десятки тысяч евреев, страшными были их жертвы, но там погибли не только евреи. Бабий Яр является святым местом для украинской скорби — достаточно вспомнить главную деятельницу ОУН(м) Елену Телигу (Шовгенову), расстрелянную там. Она, русская по происхождению, стала украинской патриоткой и националисткой из чувства, прежде всего, и поруганной справедливости. Вместе с ней Бабьем Яру было расстреляно ещё 620 членов ОУН и это очень здорово портит россказни чекистов о том, что ОУН якобы причастно к уничтожению людей в Бабьем Яру..
nelibermot27 23 декабря 2018 | 15:01
Тех самых мразей из "Торнадо", которые занимались исключительно грабежами и изнасилованиями? (включая детей)
parasuk_ 23 декабря 2018 | 15:02
kottigr1: телига не была расстреляна в бабьем яру, а перерезала себе вены в камере. Потомки украинских нацистов любят придумывать небылицы о своих предках :)
kottigr1 23 декабря 2018 | 15:06
parasuk_: А зачем такой потомок украинских нацистов, как Вы, любит придумывать небылицы о своих предках ?
kapitonovih_37 23 декабря 2018 | 15:04
kottigr1: какел, расскажи, что Буковинский курень» состоял из не усраинцев....и да, оуновцы расстреливали своих бывших сослуживцев, коих он считали предателями. в том числе и в бабьем яру...за то расстреливали. что те не отказывались убивать мирных граждан - детей. стариков и женщин...
kottigr1 23 декабря 2018 | 15:11
kapitonovih_37:
Лента полосатая..
Береги её:
Она ведь с лентой Власова
Цвета одного.
Вновь под триколором
В бой идут войска,
Как за Вермахт бились
их деды из РОА.. !
kapitonovih_37 23 декабря 2018 | 15:19
kottigr1: что троль каклятский, твоя методичка больше ничего "умного" выдать не может?...ха-ха-ха...осталось тебе лишь тупо про власова пердак свой рвать...
zibex 23 декабря 2018 | 15:04
kottigr1: Бабий Яр - это все выдумки коммунистической пробаганды чтобы скрыть преступления коммунистов в Киеве
https://babiyarkiev.blogspot.com/2013/09/blog-post.html
parasuk_ 23 декабря 2018 | 15:10
zibex: да весь холокост и голодомор это один сплошной миф :)
thaus 23 декабря 2018 | 15:46
kottigr1: Вот только фашисты не в курсе, что "эти люди" их "уничтожали"! Котик, мразь ты бандеровская, сейчас тоже будешь кость под "россиянина"?
hohlomor_ce_garno 23 декабря 2018 | 14:41
Какая страна , такие и герои ! УПАри и клОУНы !
pravdatut 23 декабря 2018 | 14:42
ОУН-УПА боролись против гитлеровских и сталинских захватчиков. Также, как сегодня солдаты Украины борются против московских захватчиков в Луганской и Донецкой обл.
parasuk_ 23 декабря 2018 | 14:48
pravdatut: угу. и в плен так же сдавались. Как недавно 1/3 находящегося на плаву военного флота украинды :)
kottigr1 23 декабря 2018 | 15:01
parasuk_: в плен так же сдавались
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Лучше чем военнослужащие контрактной 98‑й гвардейской воздушно-десантной дивизии Воздушно-десантных войск Вооруженных Сил Российской Федерации, базирующейся в Костроме и Иванове, которые были задержаны 24 августа на территории Украины неподалеку от поселка Зеркальное в Донецкой области.. ? Они были взяты в плен входе боя, с оружием в руках, около уничтоженной ВСУ российской бронетехники, некоторые из них имели боевые ранения.
Минобороны и Президент Путин признали присутствие военнослужащих ВДВ ВС России на территории Украины. В дальнейшем пленные десантники были обменены на попавших в плен к "пророссийским" террористам бойцов ВСУ..
parasuk_ 23 декабря 2018 | 15:07
kottigr1: как сотни украинских оккупантов, которые драпали через границу из изваринского котла от похмельных шахтеров. После этого бегства украинские десантники потеряли право носить голубой берет.
andreyoo 23 декабря 2018 | 14:49
на конец мая этого года в живых осталось более тысячи членов ОУН-УПА.
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Ну... после принятия нового закона их количество существенно возрастет.
parasuk_ 23 декабря 2018 | 14:52
Хохолбаши уже не знает как перед выборами раскорячиться. Туземцы пцу не оценили и вступать туда не хотят :)
alex949 23 декабря 2018 | 14:56
Придет время и в Москве рядом с памятником Власову установят памятник Бандере и благодарные россияне будут нести к его подножью живые цветы !
Это такой же бред, как при советской власти бредом было предсказание войны между Россией и Украиной...
alex_melnikov Алексей Мельников 23 декабря 2018 | 15:01
Чем ответит российский МИД?
Оголенными задницами Лаврова и Захаровой, выставленными в сторону Украины?
kapitonovih_37 23 декабря 2018 | 15:07
alex_melnikov: хи-хи...так усраинские херои обосрались вида российских морских корыт...сдались сразу и без боя. как истинные бандеровские херои...ха-ха-ха...
alex_melnikov Алексей Мельников 23 декабря 2018 | 15:17
kapitonovih_37:
Воевать с буксирами и нападать из-за угла на тех, кто слабее, вы - бандиты из питерских лихих 90-х, умеете хорошо. Этого у вас не отнять.
kapitonovih_37 23 декабря 2018 | 15:21
alex_melnikov: а расстреливать женщин и детей в Бабьем Яру вы большие херои...даже бандиты из 90-х в срванение с вами дети малые...
alex_melnikov Алексей Мельников 23 декабря 2018 | 15:34
kapitonovih_37:
Здесь ваши "герои" НКВД из Катыни и "Коммунарки" не отстали, как и живодеры из ЧК - они у вас, бандитов из питерских 90-х, в авторитете.
kapitonovih_37 23 декабря 2018 | 15:43
alex_melnikov: тмак ваши и наши херои одной масти?....и у тех и у других руки по локти в крови?...так чем вы лучше нас?
m_doc 23 декабря 2018 | 15:50
alex_melnikov: Ты не просыхаешь, штоле... В Катыни и Коммунарке женщин, детей и стариков расстреливали? И кто у кого в героях.... надо ещё лизателя бандеровских задов Вишневского спросить, твоего собрата по бешенству:)))
zibex 23 декабря 2018 | 15:02
Молодцы, не забывают своих героев!
Слава Украине!
cromwel 23 декабря 2018 | 15:03
Всё правильно. На очереди закон о признании Гитлера национальным героем Украины
alex_melnikov Алексей Мельников 23 декабря 2018 | 15:07
cromwel:
Сталин в 1939-м поднимал тост за здоровье Гитлера.
В газете "Правда" печатались поздравления Сталина Гитлеру с днем рождения.
Это - часть вашей советской истории.
m_doc 23 декабря 2018 | 15:36
alex_melnikov: А зигующая британская монаршья семья - это твоя история, Баб Яго.
Кста, твои предки чем при советской власти занимались, как ты умудрился аж до старческого маразма дожить?:) А то как ни плюнь в "либерала", попадёшь в большевистское отродье.
mahnozlukka 23 декабря 2018 | 15:42
m_doc: бабулька, представляешь , если б деды во время вов поймали тебя с триколором??
Ку да бы они тебе засунули триколор??
О тож))
koleg197 23 декабря 2018 | 15:05
Мельников-извращюга)
ft18 23 декабря 2018 | 15:18
В приговоре Нюрнбергского процесса указано, что национально-освободительные движения в оккупированных СССР регионах, не имеют отношения к нацизму.
a_buvgrobu 23 декабря 2018 | 15:21
Еврей Вальцман героизирует тех,которые уничтожали его единокровников. Парадокс? нет - гешефт. А гешефт перекрывает для них любую мораль.
ramun 23 декабря 2018 | 15:32
А в России прямо спать не могут.Украина им снится.
Если ваш Сталин вам герой,так для украинцев их националисты вообще святые.
И не ваши справки.
ppvngavr 23 декабря 2018 | 15:39
Надо говорить ВСЮ правду. ОУН, к сожалению, отметилась в уничтожении евреев, заигрывании с Абвером и в терактах против поляков, советских и немцев. Все это делает невозможным возведение оуновцев в ранг национальных украинских героев. По-моему, пора перевернуть эту страницу украинской истории, предоставив незамеченным в вышеуказанном необходимые льготы и преференции...