В Тамбовской области прошел митинг против строительства мусорного полигона

По оценкам местного штаба Алексея Навального, в акции приняли участие около трех тысяч жителей поселка Дмитриевка. При том, что все его население – 7,5 тысяч. Официальных данных полиции о числе участников пока нет.

В этом году акции против мусорных свалок проходили в городах Московской, Ярославской, Тверской и Архангельской областях.