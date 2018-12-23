В Тамбовской области прошел митинг против строительства мусорного полигона
По оценкам местного штаба Алексея Навального, в акции приняли участие около трех тысяч жителей поселка Дмитриевка. При том, что все его население – 7,5 тысяч. Официальных данных полиции о числе участников пока нет.
В этом году акции против мусорных свалок проходили в городах Московской, Ярославской, Тверской и Архангельской областях.
Комментарии2
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nikchimzwet886 23 декабря 2018 | 14:46
Протестующие против мусорных полигонов должны собирать 1500000000000 рублей Рогозину для постройки ракеты. на которой он будет мусор на луну отвозить.
wasielna 23 декабря 2018 | 14:53
Стыд-то какой!
Мусор хранить, а не перерабатывать.
Дикость. Запусти хоть мильен ракет иль сядь в 100 км яхту, но если хранишь мусор ...
Отсталость жуткая..