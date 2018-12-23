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14:30, 23 декабря 2018

В Соликамске по делу о пожаре в шахте задержаны четыре человека

Это работники подрядной организации УС-30, чьи коллеги погибли под землей, сообщили в Следственном комитете. Расследованием займется центральный аппарат СК. На руднике «Уралкалия» погибли девять человек, которые вели строительные работы. К настоящему времени обнаружены тела всех жертв. Их подъем из большой глубины на поверхность, как ожидается, завершится только вечером. Завтра в Пермском крае объявлен день траура.

Комментарии

5

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gordy 23 декабря 2018 | 14:39

@В Соликамске по делу о пожаре в шахте задержаны четыре человека@

Подозревают в диверсии?

bugbugbug 23 декабря 2018 | 14:47

И вот нас вызывают,
И вот нас вызывают,
И вот нас вызывают
В особый наш отдел

Скажи а почему ты...
Скажи а почему ты...
Скажи а почему ты
Вместе с танком не сгорел?

Любо братцы любо,любо братцы жить!
С нашим атаманом не приходится тужить!

a_buvgrobu 23 декабря 2018 | 14:59

В свое время я задумался, почему в России все так худо. Дирижер оркестра постоянно вмешивается абсолютно во все вполне рабочие моменты его участников. Президент должен корректировать некоторые направления, но не более того. К чему постоянно вмешиваться в такие вопросы, как обрушение какого то там жилого дома, шахты или постройки дороги в какой то деревне?!! Для этого существуют страховые компании. Постоянно указывать своим министрам чтобы они обратили внимание на то, что население видите ли где то там бедствует или где то нет ракового центра? Невозможно таким вот образом проявить инициативу в хор см слова. К чему тогда вообще нужна исполнительная власть хотя бы от верха до среднего звена, если сама она все время спрашивает разрешения по любому поводу? Всем этим должны заниматься на местах нормальные менеджеры. Достаточно сравнить выступления лидеров крупнейших экономик мира и лидера нашей страны, лепечущего о каких поднятиях в процентном выражении в удоях, каких то ростах и приростах и засевах полей?!! Всё это на автомате должно делаться специалистами в данных областях.

ft18 23 декабря 2018 | 15:07

a_buvgrobu: Триумф тотального
непрофессионализма в путинской России.

ft18 23 декабря 2018 | 15:05

Это одна из самых главных Скреп:
расстрел стрелочников,
привлечение невиновных,
награждение непричастных.

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