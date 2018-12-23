@В Соликамске по делу о пожаре в шахте задержаны четыре человека@

Это работники подрядной организации УС-30, чьи коллеги погибли под землей, сообщили в Следственном комитете. Расследованием займется центральный аппарат СК. На руднике «Уралкалия» погибли девять человек, которые вели строительные работы. К настоящему времени обнаружены тела всех жертв. Их подъем из большой глубины на поверхность, как ожидается, завершится только вечером. Завтра в Пермском крае объявлен день траура.