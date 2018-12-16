В Западном Дегунино прошел митинг против строительства и расширения ТЛК «Ховрино», где собралось около 300 человек

В воскресенье прошел митинг против строительства и расширения транспортно-логистического центра (ТЛЦ) «Ховрино» на территории района Западное Дегунино с участием около 300 человек. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» член политического комитета партии «Яблоко» Сергей Митрохин.

«Сегодня в Москве проходит несколько митингов. Это сознательная политика мэрии, которая решила в одно и то же время согласовать митинги примерно по одной и той же теме — это переуплотнительная застройка Москвы. В данный момент прошел митинг в Западном Дегунино, где собралось около 300 человек. Люди в ужасе от планов правительства Москвы и РЖД — произвести расширение транспортно-логистического центра», — рассказал он.

Жители Западного Дегунино давно, но пока безуспешно, борются против строительства под окнами жилых домов большого логистического комплекса площадью 40 га, стоянки товарных поездов, погрузки товаров на фуры, возведения складов высотой по 5-7 этажей.

«Это перевалочный бизнес, в результате чего центр, фуры и вся инфраструктура — крайне грязные и экологически опасные — придвинется вплотную к домам жителей Ховрино и Западного Дегунино», — отметил политик.

По словам Митрохина, пикантность ситуации придает то обстоятельство, что ТЛЦ контролируется «кипрским офшором и дочерью депутат Госдумы VI созыва от «Единой России» Александра Бабакова».

«Жители выразили категорический протест в связи с тем, что эти железнодорожные олигархи будут получать сверхдоходы за счет здоровья людей и детей, за счет сокращения их жизни, за счет ухудшения экологической обстановки. И этому посвящена резолюция митинга», — заключил Митрохин.

В настоящее время еще один митинг против строительной политики правительства Москвы проходит на площади возле станции метро «Улица 1905 года», куда и направился Митрохин.