Боевики запрещенной в России террористической организации «Аль-Каида» готовятся атаковать пассажирские самолеты

Это выяснили британские разведывательные службы.

«Угроза для авиации – реальна», — заявил замглавы британского МВД по вопросам безопасности Бен Уоллес, пишет газета «The Sunday Times». Цитата по агентству ТАСС: «Аль-Каида* возрождается. У них все больше и больше замыслов в отношении Европы, они уже освоили новые средства и по-прежнему стремятся к осуществлению атак на воздушный транспорт», — подчеркнул Уоллес. По данным спецслужб, террористы планировали использовать миниатюрные взрывные устройства и начиненные взрывчаткой беспилотники, чтобы сбивать пассажирские авиалайнеры. Для усиления защиты самолетов от подобных угроз правительство Великобритании выделило более 30 миллионов долларов. Отмечу, что только за последние полтора года спецслужбы и правоохранительные органы королевства предотвратили 13 терактов, которые готовили сторонники радикального ислама.

Напомним, что на этой неделе в течение нескольких дней аэропорт Гатвик близ Лондона работал с перебоями из-за появления в воздухе подозрительных дронов.

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