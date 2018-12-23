В Москве проходит митинг против новых правил платных парковок

Акция проходит в парке Сокольники. Она согласована на 500 человек. Петиция с призывом выйти на митинг набрала в интернете более 150-ти тысяч подписей.

На ряде улиц Москвы максимальный тариф вырос до 380 рублей в час и отменена бесплатная парковка по воскресеньям. Время стоянки без оплаты сокращено с 15 минут до 5-ти.