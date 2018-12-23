В Москве проходит митинг против новых правил платных парковок
Акция проходит в парке Сокольники. Она согласована на 500 человек. Петиция с призывом выйти на митинг набрала в интернете более 150-ти тысяч подписей.
На ряде улиц Москвы максимальный тариф вырос до 380 рублей в час и отменена бесплатная парковка по воскресеньям. Время стоянки без оплаты сокращено с 15 минут до 5-ти.
Комментарии1
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danko1 23 декабря 2018 | 14:23
Какая "добренькая" мэрия, могли бы и за кольцевую дорогу, в лес послать.