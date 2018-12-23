Брянский губернатор пообещал наказать чиновников, отправивших своих детей в Турцию за счет благотворительного фонда...

Брянский губернатор Александр Богомаз пообещал наказать чиновников, которые отправили своих детей в Турцию за счет благотворительного фонда. По словам главы региона, такое поведение просто недопустимо.

аскритиковала чиновников в интервью «Эху Москвы» и депутат Госдумы, заместитель секретаря генсовета «Единой России» Ольга Баталина.

Как сообщили ТАСС в правительстве области, в администрации города Клинцы будет проведена внутренняя проверка.