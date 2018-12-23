Брянский губернатор пообещал наказать чиновников, отправивших своих детей в Турцию за счет благотворительного фонда
Брянский губернатор Александр Богомаз пообещал наказать чиновников, которые отправили своих детей в Турцию за счет благотворительного фонда. По словам главы региона, такое поведение просто недопустимо.
аскритиковала чиновников в интервью «Эху Москвы» и депутат Госдумы, заместитель секретаря генсовета «Единой России» Ольга Баталина.
Как сообщили ТАСС в правительстве области, в администрации города Клинцы будет проведена внутренняя проверка.
Комментарии13
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gvs 23 декабря 2018 | 14:10
Накажут ссылкой в Анталью за счет бюджета ))))
pattrick1 23 декабря 2018 | 14:12
Брянский губернатор пообещал наказать чиновников, отправивших своих детей в Турцию за счет благотворительного фонда...
- Новая партия старушек?
- Это сироты.
- Тяжелое наследие царского режима?.. "Двенадцать стульев"
galina_683 23 декабря 2018 | 14:16
gvs:
"наказанная" по всей строгости закона Глицкевич знает толк в наказаниях, подскажет вариант ...
general_123 23 декабря 2018 | 14:11
До кучи и такие "благотворительные фонды" надо закрывать.
Отмывочные конторы, а не благотворительные фонды...
consts 23 декабря 2018 | 14:13
Обещают, обещают, обещают... обещать.
sedoi63 23 декабря 2018 | 14:16
Все преступления режимных путинских холуев против народа будут расследовать следователи прекрасной России будущего. А судить их во-главе с губернаторами будут независимые суды.
permsky_valenok 23 декабря 2018 | 14:19
Ждем-с... где тут попкорн?
polsan 23 декабря 2018 | 14:19
Удобный случай подвернулся НАКАЗАТЬ, каких -то брянских и себя показать! ) Такое уже вроде был ещё при Сталине!
alex_melnikov Алексей Мельников 23 декабря 2018 | 14:19
Забегали. Вытащила пресса на свет проходимцев. Показала народу.
cimirse37 23 декабря 2018 | 14:20
Нет ни одного фонда, где бы собранные средства использовались только по назначению.
galina_683 23 декабря 2018 | 14:22
cimirse37:
Особенно в Пенсионном...
yralez 23 декабря 2018 | 14:22
От брянского губернатора и научились.
matsam 23 декабря 2018 | 14:24
Проведут внутреннюю проверку и, по результатам, выделят субсидии на покупку нового жилья ... А то совсем там в Клинцах пообносились.