Президент Франции пригрозил жесткими мерами тем, кто участвовал в погромах
Эммануэль Макрон добавил, что страна нуждается в согласии и единстве, — передает телеканал ВFМ. Макрон находится с визитом в африканской республике Чад. Президент отпраздновал наступление Рождества вместе с французскими военными, которые участвуют в региональной антитеррористической операции. Такая традиция существует со времен президентства Жака Ширака. Для солдат и офицеров угощение приготовил шеф-повар Елисейского дворца. Самолетом были доставлены две тонны деликатесов.
Комментарии7
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andre_klimov 23 декабря 2018 | 13:45
В Лондоне на прошлой неделе пол-сотни клоунов фестивалили перед парламентом, для них даже специальный загончик выделили перед вьездом на мост. Смотрели все на них равнодушно - ибо клоуны не смешные. А в жёлтых жилетах там и так куча народу была - от дорожных и реставрационных рабочих до школьников, идущих на экскурсию по Темзе. И, почему-то, никто из них не дёрнулся даже мусорки перевернуть, не говороя уже о более серьёзных бесчинствах.
Может дело не в самих "жилетах", и не в "единстве", а в том, как следят за порядком? А, мёсье Макрон?
hastings 23 декабря 2018 | 13:49
andre_klimov: пока холопы бузотерят у елисейского дворца, Макрон и его стража объедаются деликатесами и потехи ради бросаются из окна объедками.
consultant13 23 декабря 2018 | 14:21
hastings: Это точно ты картину нарисовал.
Кстати и в России почти так, только никто не бузотерит, потому что никто объедков толпе не бросает. Все обслуга поджирает, вроде тебя.
greeg1 23 декабря 2018 | 14:14
andre_klimov: Макрон оказывается не маменькин сынок. Французский капитал должен оценить его решительность, но не злоупотреблять его поведением.
neyexo 23 декабря 2018 | 13:57
Французы помешаны на еде.
Президентский повар всегда таскает с собой целый самолет продуктов на все случаи жизни.
Слышал про это еще во времена Миттерана.
sg115 23 декабря 2018 | 13:57
Украинский след уже нашли? Помнится порошенко говорил что Украина в состоянии достигнуть уровня Франции. Чем не способ - опустить Францию в тоже дерьмо, в коотром сами скалуасы находятся?
sisyin_gandonich 23 декабря 2018 | 14:10
...ответит жесткими мерами - раздавит танками и сожжёт в крематории! Браво господин Микрон, браво - дави их гадов танками))))))