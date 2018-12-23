Лайнер «Люфтганзы» экстренно приземлился в аэропорту Гамбурга из-за поломки кофеварки
Произошло короткое замыкание и члены экипажа почувствовали запах гари. Самолет следовал из датского города Билунн во Франкфурт-на-Майне, на его борту находились 90 пассажиров. Никто не пострадал, передает немецкое агентство DPA.
Комментарии4
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gvs 23 декабря 2018 | 13:52
"Пока кофе не выпью - я не человек" (с) )))))
blackbird22 23 декабря 2018 | 13:53
дорогая кофеварка, оказалась)
kunst54 23 декабря 2018 | 13:54
Пили бы пиво, как нормальные немцы, ничего бы не случилось.
edward_sakash 23 декабря 2018 | 14:11
Самолёт приземлился из-за запаха гари, т.е. из-за вероятности пожара, а не из-за кофеварки.