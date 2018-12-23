В Москве проходит митинг под названием «Народ против строительного произвола»
Как сообщает корреспондент «Эха Москвы», на площади у станции метро «Улица 1905 года» собрались несколько сотен человек. они выступают против сноса пятиэтажек, уничтожения скверов и точечной застройки.
Акция согласована.
Комментарии1
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sisyin_gandonich 23 декабря 2018 | 14:06
...и все они живут в пятиэтажках подлежащих сносу и в скверах подлежащих уничтожению! Смерть врагам Каклоусраины, смерть врагам хероев какклоусраины!