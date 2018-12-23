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13:31, 23 декабря 2018

В Забайкалье местные власти объявили среди жителей сбор средств на ремонт больницы

Как передает издание Чита.ru, речь идет о помещении для уже купленного томографа. Собрать нужно 750 тысяч рублей. Сбор средств организовали депутаты и администрация Красночикойского района.

Комментарии

17

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secondvenmud 23 декабря 2018 | 13:43

Благосостояние простого народа все лучше и лучше и ему ничего не стоит финансировать здравоохранение.

gordy 23 декабря 2018 | 13:45

"В Забайкалье местные власти объявили среди жителей сбор средств на ремонт больницы"



Куда дели собранные с граждан налоги?

lisitsa1962 23 декабря 2018 | 13:54

gordy: Отправили в центр

equus 23 декабря 2018 | 13:57

gordy:
Как-будто сами не знаете...
На высочайшие супердержавные понты - вот куда...

kottigr1 23 декабря 2018 | 13:43

Главные успехи Путина :
Федеральная служба государственной статистики (Росстат): За период с 2000 по 2012 год в России сократилось число больниц - с 10,7 тыс. до 6,2 тыс., а поликлиник - с 21,3 тыс. до 16,5 тыс. Сократилось и число больничных коек - на 19%. В частности с 2000-го до 2015 года количество больничных коек для беременных уменьшилось почти на четверть. С 2000 по 2016 год количество школ в России сократилось на 25500 школ.(37%!). При Путине уничтожили с 2000 по 2012 год - 7000 детских садов и их количество продолжает сокращаться. По данным Минтранса РФ нормативным требованиям соответствуют лишь около 39% автомобильных дорог федерального значения. Реальная протяженность автодорог с твердым покрытием в РФ сократилась на 155 тыс. км. Каждый девятый мост в России — деревянный. За последние 15 лет общая протяженность мостов в России сократилась примерно на 30%. Даже в «лихие 90-е годы» в стране в среднем вводилось в строй около 6,1 тысячи километров дорог с твердым покрытием (1992−2000 годы). В 2001—2009 годах — уже лишь 2,85 тысячи километров. При этом такие темпы строительства, если верить Росстату, не покрывают даже выбытия дорог из этой категории.
С 2000 года было уничтожено более 78 000 промышленных предприятий, заводов, фабрик.
Естественная убыль населения в 2018 году в РФ стала такой сильной, что перекрыла миграционный приток в страну — и население России за 7 мес. 2018 года сократилось на 92 тыс.чел.
Такие данные обнародовал Росстат.

jetsam 23 декабря 2018 | 13:54

kottigr1:
---
Зато, говорю, мы делаем ракеты
И перекрыли Енисей,
А также в области балета,
Мы впереди, говорю, планеты всей,
Мы впереди планеты всей!
--- (с) Юрий Визбор * Рассказ Технолога Петухова

vova6_let 23 декабря 2018 | 13:44

Т.е. томограф власти купили, а здания для него нет ? Так нужно не только здание, нужно его установить (томограф ), подключить к электричеству (куча денег ), найти специалиста по его обслуживанию и пр. Это будет стоить не меньше, самого томографа.

sokal123 23 декабря 2018 | 13:46

У нас денег нет ,а у вас ,пенсионеры ,деньги есть. Сдавайте вашу валюту на ремонт больницы ,а то будем лечить только зеленкой . У нас деньги только на войны и чемпионаты и это главнее людей.

kuchumka 23 декабря 2018 | 13:46

Позорище!

cite 23 декабря 2018 | 13:48

Отдайте уже все это Забайкалье японцам или китайцам, эти "оккупанты" отремонтируют больницу за свой счет.

polsan 23 декабря 2018 | 13:59

Благосостояние простых людей выросло до такого небывалого уровня, что она на свои пожертвования, кроме налогов, что они уже заплатили на содержание чиновников -бездельников, могут содержать даже свои теперь больницы! Позор!!

equus 23 декабря 2018 | 14:00

Искренне рад, что в Забайкалье живут хорошо обеспеченные люди!.. Наверно...
Не то, что в наших пенатах...

kunst54 23 декабря 2018 | 14:08

750 тысяч - столько не стоит и один корпоративный обед в Роснефти.

vladislav 23 декабря 2018 | 14:11

А где портянки??

alex_melnikov Алексей Мельников 23 декабря 2018 | 14:11

Спасибо, Путин, что спалил сотни миллиардов на Крым.

evkryl 23 декабря 2018 | 14:16

Либеральная общественность возбудилась на сбор средств для ремонта помещения в больнице. Для них это показательль крайнего нищания и развала здравоохранения.
И тактично обходят стороной факт, что помещение нуджно для установки томографа в районке в перти. Уже купленного.

А просто кто-то профакал, и не заложил в бюджет средства на ремонт помещения на текущий год.

consts 23 декабря 2018 | 14:20

Подумаешь! На более прибыльный вывоз мусора вон со всей страны собирают. Так же, как и на капремонты домов.

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