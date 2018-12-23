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13:31, 23 декабря 2018

В «Единой России» возмущены поездкой детей брянских чиновников в Турцию за счет благотворительного фонда

«Чиновники в Клинцах потрясают не только своим абсолютно аморальным поступком, но и запредельной степенью цинизма и хамства, убежденностью в своей правоте», — заявила заместитель секретаря генсовета, депутат Госдумы Ольга Баталина. По ее словам, во власти не должно быть места людям, которые используют служебное положение в  собственных интересах.
Тем временем, брянский губернатор Александр Богомаз заявил, что все виновные и причастные к этой истории будут наказаны, передает ТАСС.

Комментарии

24

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equus 23 декабря 2018 | 13:38

Ничто не ново...

pattrick1 23 декабря 2018 | 13:49

В «Единой России» возмущены поездкой детей брянских чиновников в Турцию за счет благотворительного фонда...

Возмущены поездкой или возмущены тем что они попались? Были бы возмущены поездкой, то никто бы из ваших чиновников не рискнул бы переступить через больных детей-сирот и не послал бы своих детей на курорт.

danko1 23 декабря 2018 | 14:01

А запредельного хамства Путина, Патрушева, Ротенберга, Чайки и прочих в том, что они своим детям отдают на разграбление Россию, они не видят.
Сами так делают, но с условиями своих возможностей.
Одно ворьё сверху донизу. И закон для них не существует.

post_v 23 декабря 2018 | 13:59

equus:
=======
иностранный "благотворительный фонд" оплатил поездку за границу детей сотрудников ФСБ и чиновников из приграничного городка Клинцы.

что за фонд?
из каких еще городов он вывозил детей чиновников?
это случайно так вышло?
или это ноу-хау силовиков - использовать услуги иностранных агентов?

zztop1960 23 декабря 2018 | 14:06

equus: Ещё , в 1812 году, губернатор Москвы . Ростопчин , который сжёг Москву . после войны с французами . уехал жить в Париж . Там же . к стати. осталась половина русского войска , не захотели обратно на Родину

cite 23 декабря 2018 | 13:39

Гниющая с головы рыба озаботилась гниением хвоста...

echo_shar 23 декабря 2018 | 13:48

cite: equus:
Будут уволены уже с понедельника.

imellendorf 23 декабря 2018 | 13:40

Ну и что. Подумаешь какая-то турция. Вот если бы они на Бора Бора съездили, тогда , наверное, следовало возмущаться )

robert271 23 декабря 2018 | 13:42

Браво ! (продолжительные аплодисменты)

lovemoskaleva 23 декабря 2018 | 13:42

выговор объявят

jetsam 23 декабря 2018 | 13:48

"запредельной степенью цинизма и хамства,"
---
в натуре...
своих отправили, а с госдумой путевочками не поделились...
не по чину берут! просто запредельное хамство.

polsan 23 декабря 2018 | 13:51

Брянские чиновники слишком маленькие сошки и их можно наказать! Отличный случай для пиара подвернулся!

peresvet73 23 декабря 2018 | 13:53

А то что накопительную пенсию "замораживают" и пускают на поддержание дружков Путина, это не то же самое? Мерзкие твари, лицемеры!

neyexo 23 декабря 2018 | 13:55

//которые используют служебное положение в собственных интересах//

Никто ничего не использовал, уверен, никто не давил, не заставлял.
Благотворительный фонд самостоятелен, оказывает помощь детям в трудной ситуации.
Наверно эти дети были в трудной ситуации.

kunst54 23 декабря 2018 | 13:59

Возмущены не тем, что жульнически поехали, а тем, что на жульничестве попались.

cherepovets 23 декабря 2018 | 14:00

=По ее словам, во власти не должно быть места людям, которые используют служебное положение в собственных интересах= а что члены ГД не используют это положение в собственных интересах? Отчего тогда страна в такой жопе находится?

dimon0203 23 декабря 2018 | 14:02

Крупные волки, дожравшие быка возмутились поведением мелких гиен, съевших курицу. Браво!

gregor 23 декабря 2018 | 14:05

В «Единой России» возмущены поездкой детей брянских чиновников в Турцию за счет благотворительного фонда
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Странно ,а почему ,собственно возмущены ?
Кто против ?
86 % нар ...т.есть населения ..." За " .... .
Или брянские чиновники не из Единой России ?
А кто за них голосовал ?
Нет уж ..., проголосовали за них ,вот и кушайте и нечего возмущаться .

terens 23 декабря 2018 | 14:07

Чего тут возмущаться. это суть благотворительных фондов. обычные кошельки для легализации денег. в них большую сумму вносят через третьи руки сами организаторы фонда. бухгалтерия непрозрачная. Скажите, кому из простых людей когда-то помог хоть один фонд? Или сколько тигров они спасли?

vla7815 23 декабря 2018 | 14:07

Эти возмущенные сам то чем лучше ?????

alex_melnikov Алексей Мельников 23 декабря 2018 | 14:09

Сами такие же.

homevine 23 декабря 2018 | 14:10

Вау! Чья б корова мычала....

payalnick 23 декабря 2018 | 14:17

И я о том же

А вы о чем?

consts 23 декабря 2018 | 14:17

Возмущены? Надо же...

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