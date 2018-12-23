В «Единой России» возмущены поездкой детей брянских чиновников в Турцию за счет благотворительного фонда
«Чиновники в Клинцах потрясают не только своим абсолютно аморальным поступком, но и запредельной степенью цинизма и хамства, убежденностью в своей правоте», — заявила заместитель секретаря генсовета, депутат Госдумы Ольга Баталина. По ее словам, во власти не должно быть места людям, которые используют служебное положение в собственных интересах.
Тем временем, брянский губернатор Александр Богомаз заявил, что все виновные и причастные к этой истории будут наказаны, передает ТАСС.
Комментарии24
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equus 23 декабря 2018 | 13:38
Ничто не ново...
pattrick1 23 декабря 2018 | 13:49
В «Единой России» возмущены поездкой детей брянских чиновников в Турцию за счет благотворительного фонда...
Возмущены поездкой или возмущены тем что они попались? Были бы возмущены поездкой, то никто бы из ваших чиновников не рискнул бы переступить через больных детей-сирот и не послал бы своих детей на курорт.
danko1 23 декабря 2018 | 14:01
А запредельного хамства Путина, Патрушева, Ротенберга, Чайки и прочих в том, что они своим детям отдают на разграбление Россию, они не видят.
Сами так делают, но с условиями своих возможностей.
Одно ворьё сверху донизу. И закон для них не существует.
post_v 23 декабря 2018 | 13:59
equus:
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иностранный "благотворительный фонд" оплатил поездку за границу детей сотрудников ФСБ и чиновников из приграничного городка Клинцы.
что за фонд?
из каких еще городов он вывозил детей чиновников?
это случайно так вышло?
или это ноу-хау силовиков - использовать услуги иностранных агентов?
zztop1960 23 декабря 2018 | 14:06
equus: Ещё , в 1812 году, губернатор Москвы . Ростопчин , который сжёг Москву . после войны с французами . уехал жить в Париж . Там же . к стати. осталась половина русского войска , не захотели обратно на Родину
cite 23 декабря 2018 | 13:39
Гниющая с головы рыба озаботилась гниением хвоста...
echo_shar 23 декабря 2018 | 13:48
cite: equus:
Будут уволены уже с понедельника.
imellendorf 23 декабря 2018 | 13:40
Ну и что. Подумаешь какая-то турция. Вот если бы они на Бора Бора съездили, тогда , наверное, следовало возмущаться )
robert271 23 декабря 2018 | 13:42
Браво ! (продолжительные аплодисменты)
lovemoskaleva 23 декабря 2018 | 13:42
выговор объявят
jetsam 23 декабря 2018 | 13:48
"запредельной степенью цинизма и хамства,"
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в натуре...
своих отправили, а с госдумой путевочками не поделились...
не по чину берут! просто запредельное хамство.
polsan 23 декабря 2018 | 13:51
Брянские чиновники слишком маленькие сошки и их можно наказать! Отличный случай для пиара подвернулся!
peresvet73 23 декабря 2018 | 13:53
А то что накопительную пенсию "замораживают" и пускают на поддержание дружков Путина, это не то же самое? Мерзкие твари, лицемеры!
neyexo 23 декабря 2018 | 13:55
//которые используют служебное положение в собственных интересах//
Никто ничего не использовал, уверен, никто не давил, не заставлял.
Благотворительный фонд самостоятелен, оказывает помощь детям в трудной ситуации.
Наверно эти дети были в трудной ситуации.
kunst54 23 декабря 2018 | 13:59
Возмущены не тем, что жульнически поехали, а тем, что на жульничестве попались.
cherepovets 23 декабря 2018 | 14:00
=По ее словам, во власти не должно быть места людям, которые используют служебное положение в собственных интересах= а что члены ГД не используют это положение в собственных интересах? Отчего тогда страна в такой жопе находится?
dimon0203 23 декабря 2018 | 14:02
Крупные волки, дожравшие быка возмутились поведением мелких гиен, съевших курицу. Браво!
gregor 23 декабря 2018 | 14:05
В «Единой России» возмущены поездкой детей брянских чиновников в Турцию за счет благотворительного фонда
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Странно ,а почему ,собственно возмущены ?
Кто против ?
86 % нар ...т.есть населения ..." За " .... .
Или брянские чиновники не из Единой России ?
А кто за них голосовал ?
Нет уж ..., проголосовали за них ,вот и кушайте и нечего возмущаться .
terens 23 декабря 2018 | 14:07
Чего тут возмущаться. это суть благотворительных фондов. обычные кошельки для легализации денег. в них большую сумму вносят через третьи руки сами организаторы фонда. бухгалтерия непрозрачная. Скажите, кому из простых людей когда-то помог хоть один фонд? Или сколько тигров они спасли?
vla7815 23 декабря 2018 | 14:07
Эти возмущенные сам то чем лучше ?????
alex_melnikov Алексей Мельников 23 декабря 2018 | 14:09
Сами такие же.
homevine 23 декабря 2018 | 14:10
Вау! Чья б корова мычала....
payalnick 23 декабря 2018 | 14:17
И я о том же
А вы о чем?
consts 23 декабря 2018 | 14:17
Возмущены? Надо же...