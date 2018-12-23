В «Единой России» возмущены поездкой детей брянских чиновников в Турцию за счет благотворительного фонда...

«Чиновники в Клинцах потрясают не только своим абсолютно аморальным поступком, но и запредельной степенью цинизма и хамства, убежденностью в своей правоте», — заявила заместитель секретаря генсовета, депутат Госдумы Ольга Баталина. По ее словам, во власти не должно быть места людям, которые используют служебное положение в собственных интересах.

Тем временем, брянский губернатор Александр Богомаз заявил, что все виновные и причастные к этой истории будут наказаны, передает ТАСС.