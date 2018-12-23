В шахте в Соликамске обнаружено тело девятого погибшего рабочего
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб. Девять человек погибли в результате пожара, который вспыхнул еще накануне утром, и местами горит в шахте на большой глубине до сих пор. Погибшие вели строительные работы. Ожидается, что подъем их тел завершится к вечеру. Власти Пермского края объявили понедельник днем траура. В Кремле сообщили, что президент Владимир Путин поручил следственным органам установить причины трагедии.
Комментарии4
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perestarok 23 декабря 2018 | 13:41
У хомячков праздник: погибли 9 человек, которые их кормили.
alimzhanova 23 декабря 2018 | 13:50
шахта - крематорий? У кого многоэтажные квартиры? яхты? всякая х_ня? Вам хорошо? Вам зашибись? В глаза посмотрите женам, детям, внукам? Или ботокс во всех местах?
pravdatut 23 декабря 2018 | 14:07
perestarok: 9/10 хомячкам в рот не попадает, а может и совсем не попадает.
kuchumka 23 декабря 2018 | 13:44
Председатель совета директоров "Уралкалия" путинский дружбан-подельник Чемезов, а для таких люди это расходный материал.