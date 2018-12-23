В шахте в Соликамске обнаружено тело девятого погибшего рабочего

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб. Девять человек погибли в результате пожара, который вспыхнул еще накануне утром, и местами горит в шахте на большой глубине до сих пор. Погибшие вели строительные работы. Ожидается, что подъем их тел завершится к вечеру. Власти Пермского края объявили понедельник днем траура. В Кремле сообщили, что президент Владимир Путин поручил следственным органам установить причины трагедии.