Дети чиновников из Брянской области отдохнули в Турции на деньги благотворительного фонда

Мэру города Клинцы Олегу Шкуратову прокуратура вынесла представление. Как сообщает местное СМИ «Клинцы. Инфо», среди отправленных на отдых детей была и дочь мэра. Между тем, бывший заместитель главы городской администрации Людмила Лубская и сам мэр Олег Шкуратов, заявили журналистам, что никаких нарушений не было.

Благотворительный фонд, который организовал поездку в Турцию, занимается помощью детям с тяжелыми заболеваниями.