Дети чиновников из Брянской области отдохнули в Турции на деньги благотворительного фонда
Мэру города Клинцы Олегу Шкуратову прокуратура вынесла представление. Как сообщает местное СМИ «Клинцы. Инфо», среди отправленных на отдых детей была и дочь мэра. Между тем, бывший заместитель главы городской администрации Людмила Лубская и сам мэр Олег Шкуратов, заявили журналистам, что никаких нарушений не было.
Благотворительный фонд, который организовал поездку в Турцию, занимается помощью детям с тяжелыми заболеваниями.
Комментарии13
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vitaly_nf23 23 декабря 2018 | 13:14
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secondvenmud 23 декабря 2018 | 13:19
Прокуратура раскрутит этих сволочей по полной, поскольку, прокурорских детей в Турцию не взяли.
consultant13 23 декабря 2018 | 13:28
secondvenmud: Нет, инт ересно, а кого чиновники должны были послать отдыхать забесплатно?
Своих родных и любимых деток или чужих засранцев-оборванцев беспортошных?
Ответ очевиден.
Так что прокуратура подойдет с пониманием. Что там, не люди что-ли, они же не русофобы.
polsan 23 декабря 2018 | 13:48
consultant13: В крайнем случае окажется, что дети чиновников тяжело больные!
sokal123 23 декабря 2018 | 13:40
secondvenmud: Все согласовано с паханом . Он дал "добро" . Прокурорских потом на Мальдивы отвезут .
vova6_let 23 декабря 2018 | 13:22
За 19 лет своего правления путин вырастил целое поколение "эффективных менеджеров".
paron 23 декабря 2018 | 13:32
vova6_let: Можно добавить "не имеющих ни совести ,ни чести"
babai_aga 23 декабря 2018 | 13:36
Терпите! Вы созданы терпеть. Это ваше предназначение. Всю жизнь пахать за бесплатно на вот таких вот царей, а потом спокойно умереть до пенсии. Слава Путину!
cite 23 декабря 2018 | 13:36
Надо было не детей, а их всевластных родителей на отдых послать, ибо последние страдают неизлечимой болезнью - манией величия.
andre_klimov 23 декабря 2018 | 13:37
О главном не написано - девочка больна или нет? По каким критериям дети отбирались?
region62 23 декабря 2018 | 13:46
andre_klimov: Единственный адекватный коммент.
consultant13 23 декабря 2018 | 14:07
andre_klimov: Читать умеете? Тогда прочтите еще раз.
Там не одна дочка мэра была, во всей группе были только дети чиновников.так что критерий был один, если вы не поняли.
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журналист, задает вопрос: «Почему в списках оказались одни дети сотрудников горадминистрации?».
На что чиновники отвечают: «- Давайте по факту. А дети работников администрации – это не дети города Клинцы?, – с изумлением спрашивает бывшая замглавы местной администрации Людмила Лубская.
- Мы не видим никакой пошлости в том, что поехали те или иные дети, - говорит Олег Шкуратов. - Семь тысяч детей в городе. Из их поехало 50. Мое мнение, никаких злоупотреблений полномочиями не было».
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Посмотрите на этих мразей-чиновников.https://www.youtube.com/watch?time_continue=72&v=KdVwLAST8vo
andre_klimov 23 декабря 2018 | 14:15
consultant13:
Именно текст и прочитал. Там только написано, что "среди них была и дочь мэра". Поэтому у меня и вопрос возник.
Но спасибо за информацию. Для меня ответом является цитата из прокурорской бумаги: "Правовые акты, устанавливающие критерии и порядок отбора несовершеннолетних для поездок за границу, администрацией не принимались."