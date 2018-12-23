В Москве в 14 часов должен начаться митинг против новых правил платных парковок
Акция пройдет в парке Сокольники. Она согласована на 500 человек. Петиция с призывом выйти на митинг набрала в интернете более 150-ти тысяч подписей.
На ряде улиц Москвы максимальный тариф вырос до 380 рублей в час и отменена бесплатная парковка по воскресеньям. Время стоянки без оплаты сокращено с 15 минут до 5-ти. Между тем, ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что платная парковка – это единственная возможность регулировать транспортные потоки.
Комментарии3
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vitaly_nf23 23 декабря 2018 | 13:14
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
tv_victim 23 декабря 2018 | 13:31
Не состоится. Парковка дорогая, никто не приедет. Машину дорого парковать. А тем, кто ездит в метро - пох.
segserg 23 декабря 2018 | 13:44
"С нами обращаются плохо ровно настолько, насколько мы позволяем." (с)