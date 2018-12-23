В Москве начинается акция против сноса пятиэтажек и точечной застройки
В Москве начинается акция против сноса пятиэтажек и точечной застройки. Она проходит на площади у станции метро «Улица 1905 года». Акция согласована с властями.
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В Москве начинается акция против сноса пятиэтажек и точечной застройки. Она проходит на площади у станции метро «Улица 1905 года». Акция согласована с властями.
Комментарии1
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vitaly_nf23 23 декабря 2018 | 13:14
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.