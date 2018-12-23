Власти Пермского края объявили понедельник днем траура по погибшим на шахте в Соликамске

Жертвами пожара стали девять человек, которые на большой глубине вели строительные работы.

Шахта, на которой произошел пожар, была не работающей, а строящейся. На шахте проводилась подготовка к бетонированию ствола шахты. Об этом сообщил губернатор Пермского края Максим Решетников.

Из-за большой глубины и особенности шахты тушить пожар было чрезвычайно трудно, заявил начальник подрядной организации УС-30, сотрудники которой погибли, Андрей Максимов.

В Кремле сообщили, что Владимир Путин поручил следственным органам расследовать причины трагедии.