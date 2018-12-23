Власти Пермского края объявили понедельник днем траура по погибшим на шахте в Соликамске
Жертвами пожара стали девять человек, которые на большой глубине вели строительные работы.
Шахта, на которой произошел пожар, была не работающей, а строящейся. На шахте проводилась подготовка к бетонированию ствола шахты. Об этом сообщил губернатор Пермского края Максим Решетников.
Из-за большой глубины и особенности шахты тушить пожар было чрезвычайно трудно, заявил начальник подрядной организации УС-30, сотрудники которой погибли, Андрей Максимов.
В Кремле сообщили, что Владимир Путин поручил следственным органам расследовать причины трагедии.
Комментарии4
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vitaly_nf23 23 декабря 2018 | 13:10
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tv_victim 23 декабря 2018 | 13:21
Траур трауром, царство небесное погибшим.... Но теперь нужно строго спросить с виновных!
pravdatut 23 декабря 2018 | 14:00
Без поручения Путина расследование не проводилося бы??
pravdatut 23 декабря 2018 | 14:02
По статиские, каждый день на дорогах РФ погибает 95 чел. Расследуют, принимают меры??