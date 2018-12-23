Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию Украины о нарушении прав человека в Крыму
Как передает РИА, за проголосовали 65 стран, 27-были против, и 70 воздержались. Заместитель постоянного представителя России при ООН Геннадий Кузьмин заявил, что документ «фальшивый», «лукавый» и «бессмысленный по своему содержанию». На днях Генассамблея ООН приняла украинскую резолюцию о милитаризации Крыма.
Комментарии6
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danko1 23 декабря 2018 | 12:39
Кроме голословного бреда у Кремля и его дипломатов ничего нет в оправдание своего преступления.
socialism 23 декабря 2018 | 12:41
danko1: Лживая и дурацкая резолюция. Пусть ооновцы за неё проголосовавшие приедут в Крым и развеют все свои иллюзии на месте. И вас, danko 1, нужно ткнуть носом в правду. Посетите Крым. Никто не мешает.
udavvi_naebabchenku 23 декабря 2018 | 12:46
socialism: Посетите Крым.----------Бабка Данько - хроническая идиотка. Странно, что вы этого ещё не знаете.
danko_wudra 23 декабря 2018 | 12:48
udavvi_naebabchenku: а на рушении прав в Киеве? Что об этом не мычит старуха данко1?
skuller 23 декабря 2018 | 12:45
danko1: Ты в Крыму то хоть раз была? Или тебе главное пернуть лозунг самой первой, срубить лайки и плевать ты хотела на крымчан?
vitaly_nf23 23 декабря 2018 | 12:39
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