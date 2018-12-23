В Москве сегодня пройдет митинг против изменения правил парковки в городе

Об этом «Эху Москвы» рассказала пресс-секретарь общественного движения «Синие ведерки» Юлия Каблинова. Она подчеркнула, что новые правила серьёзно осложнят жизнь автомобилистов столицы.

Каблинова добавила, что митинг согласован московскими властями и пройдет в гайд-парке Сокольники в 14 часов.