В Москве сегодня пройдет митинг против изменения правил парковки в городе
Об этом «Эху Москвы» рассказала пресс-секретарь общественного движения «Синие ведерки» Юлия Каблинова. Она подчеркнула, что новые правила серьёзно осложнят жизнь автомобилистов столицы.
Каблинова добавила, что митинг согласован московскими властями и пройдет в гайд-парке Сокольники в 14 часов.
Комментарии1
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