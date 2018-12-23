Пожар в новосибирской больнице мог устроить пациент в терминальной стадии рака
Не исключено, что он решил таким образом покончить с собой, сообщает источник ТАСС. Пациент погиб. В палате горели койка и его личные вещи. Площадь пожара составила 20 кв. метров. Из больницы были эвакуированы более 50 человек, в том числе, 12 маломобильных больных. Хирургическое отделение, где возник пожар, сейчас не работает.
Комментарии2
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vitaly_nf23 23 декабря 2018 | 12:40
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jetsam 23 декабря 2018 | 12:41
а кто-то на пресс-вранье распинался об успехах скрепоносной медицины...
а она даже обезболить не в силах...
даже генералы из окон выпрыгивают от такой медицины.