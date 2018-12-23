Пожар в новосибирской больнице мог устроить пациент в терминальной стадии рака

Не исключено, что он решил таким образом покончить с собой, сообщает источник ТАСС. Пациент погиб. В палате горели койка и его личные вещи. Площадь пожара составила 20 кв. метров. Из больницы были эвакуированы более 50 человек, в том числе, 12 маломобильных больных. Хирургическое отделение, где возник пожар, сейчас не работает.