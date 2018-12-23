В Пермском крае завтра будет объявлен траур по погибшим на шахте в Соликамске

Власти региона выплатят по 1 миллиону рублей их семьям, сообщил губернатор Максим Решетников. Кроме того, еще по 2 миллиона родственникам должна выплатить подрядная строительная компания, чьи сотрудники погибли.

Жертвами пожара в строящейся шахте стали 9 человек. В Кремле сообщили, что Владимир Путин поручил следственным органам расследовать причины трагедии.