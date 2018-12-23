В Пермском крае завтра будет объявлен траур по погибшим на шахте в Соликамске
Власти региона выплатят по 1 миллиону рублей их семьям, сообщил губернатор Максим Решетников. Кроме того, еще по 2 миллиона родственникам должна выплатить подрядная строительная компания, чьи сотрудники погибли.
Жертвами пожара в строящейся шахте стали 9 человек. В Кремле сообщили, что Владимир Путин поручил следственным органам расследовать причины трагедии.
Комментарии1
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vitaly_nf23 23 декабря 2018 | 12:40
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