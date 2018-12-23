Россияне не пострадали от цунами в Индонезии
Это сообщили в нашем посольстве. По последним данным, жертвами стихийного бедствия, которое обрушилось на побережье страны в Зондском проливе, рядом с вулканом Кракатау, стали почти 170 человек, еще 30 пропали без вести. Пострадали около 750-ти.
Цунами стало для многих полной неожиданностью, — рассказала одна из местных жительниц.
Причиной цунами стало извержение вулкана, — сказал сейсмолог Рахман Триано.
Власти Индонезии сейчас подсчитывают ущерб от цунами.
Комментарии2
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vitaly_nf23 23 декабря 2018 | 12:17
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sutara 23 декабря 2018 | 12:42
как они заботятся о россиянах находящихся и Индонезии! Не пострадали! И слава Богу! А то что здесь в России все мы страдаем от путинского цунами - это ничего! Это в порядке вещей..