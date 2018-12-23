Россияне не пострадали от цунами в Индонезии

Это сообщили в нашем посольстве. По последним данным, жертвами стихийного бедствия, которое обрушилось на побережье страны в Зондском проливе, рядом с вулканом Кракатау, стали почти 170 человек, еще 30 пропали без вести. Пострадали около 750-ти.

Цунами стало для многих полной неожиданностью, — рассказала одна из местных жительниц.

Причиной цунами стало извержение вулкана, — сказал сейсмолог Рахман Триано.

Власти Индонезии сейчас подсчитывают ущерб от цунами.