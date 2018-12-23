Генассамбеля ООН приняла украинскую резолюцию, осуждающую нарушение прав человека в Крыму
Российская сторона считает документ политизированным и направленным против России.
Резолюцию, предложенную Украиной, поддержали 65 государств – в основном европейские страны, а также США. 27 делегаций высказались против, еще 70 воздержались. Генассамблея третий год подряд принимает этот документ, осуждающий Россию за политически мотивированные преследования граждан Украины. В нем также содержится призыв к Москве освободить незаконно удерживаемых украинцев. Отмечу, что ранее экономический комитет Генеральной Ассамблеи ООН отказался выделять на финансирование реализации украинской резолюции деньги. На это на прошедшем заседании обратил внимание заместитель постпреда России при ООН Геннадий Кузьмин, отметив, что, с его точки зрения, это делает документ бессмысленным. Он также назвал резолюцию «сугубо антироссийской, фальшивой, лукавой» и бессодержательной. Дипломат подчеркнул, что Крым сегодня – это, цитата, «место, где живут счастливые люди, добровольно выбравшие Россию своим домом». Кузьмин пригласил всех желающих лично в этом убедиться. Посетив полуостров.
Напомним, что несколько дней назад Генассамблея также приняла резолюцию Украины о «милитаризации» Крыма, Азовского моря и части Черного моря.
Комментарии35
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kottigr1 23 декабря 2018 | 12:11
Владимир Владимирович Гитлер обижается на такие резолюции.. Зря что ли он оккупировал чужой Крым ?
vitaly_nf23 23 декабря 2018 | 12:18
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
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antimalin 23 декабря 2018 | 12:31
Резолюция бессмысленная.
Мало того, что ее поддержали всего 65 стран (около трети от всего состава ООН), а абсолютное большинство либо воздержалось, либо голосовало против - 97, резолюции Генассамблеи ООН не имеют юридически обязывающего силы.
Очередная антироссийская пустышка, в общем и целом.
antimalin 23 декабря 2018 | 12:34
Резолюции Генассамблеи ООН не носят юридически обязывающей силы.
То есть любая страна имеет право их попросту проигнорировать.
hohlomor_ce_garno 23 декабря 2018 | 12:18
kottigr1: Все когда то ,что то оккупировали ! Кто старое помянет... Надо жить дальше !
dmast79 23 декабря 2018 | 12:24
kottigr1: С нетерпением ждём новых резолюций в том же духе! За присоединение Донбасса! За штурм Киева украинским антифашистским ополчением! За повешенных укро-нацистов!
kottigr1 23 декабря 2018 | 12:29
dmast79: Главное, что бы снова потом "победителям" не забыли гуманитарные окорочка прислать, как при закате СССР.. Или россиянам и бесплатного валежника, щедро подаренного Хозяйской рукой, хватит ?
antimalin 23 декабря 2018 | 12:39
kottigr1: ...что бы снова потом "победителям" не забыли гуманитарные окорочка прислать, как при закате СССР.
///
При Горбачеве и Ельцине?
Помним-помним.
kottigr1 23 декабря 2018 | 12:41
antimalin: Радует, что Вы не забываете фамилию того, кто подарил России Путина. Преемника, ставленника и продолжателя...
nitsahon 23 декабря 2018 | 12:13
Кузьмин,похоже, решил поиздеваться над ООН... да и над населением Крыма...
да в общем сказанное им,наверно, можно было в свое время сказать про страны Балтии(присоединенные к СССР в 1939-40 годах).?! такие же "счастливые люди"... и чем все в итоге кончилось...
dmast79 23 декабря 2018 | 12:17
nitsahon: Много ли крымчан (исламистов Хисб Ут Тахрир не рассматриваем) избрало "счастье" под желто-синей тряпкой, переехав в неньку после 2104? Или всё же наоборот, как признал вчера Кива - из 40 млн. украинцев 3+ миллиона свалили навсегда, 3 млн. - на постоянных и до 9 млн. - на временных заработках за пределами вмерлой щени… Вот оно оказывается, каково укро-счастье - зачморить собственную страну, и с обделанными шароварами - к "агрессорам" на заработки. Жаль крымчан, лишены такого счастья!
kottigr1 23 декабря 2018 | 12:26
dmast79: из 40 млн. украинцев 3+ миллиона свалили навсегда, 3 млн. - на постоянных и до 9 млн. - на временных заработках за пределами
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Так они же не рабы и не крепостные. Вы с нищенской Россией не путайте..
antimalin 23 декабря 2018 | 12:46
kottigr1: Вы с нищенской Россией не путайте.
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Да неужели?
А чего тогда делают 3 млн. украинцев-заробитчан в "нищенской" России?
И это только по официальным данным Киева.
poluputing 23 декабря 2018 | 12:34
dmast79: во- во, лишены. Лишены работы и зароботка на отдыхающих. Те у кого условия для отдыхающих были похуже , уже продали всё нажитое при Украине
detul 23 декабря 2018 | 12:17
nitsahon: В итоге кончилось тем, что процветавшие при СССР республики, превратились в заросшие лесами, вымирающие окраины Европейского Союза.
kottigr1 23 декабря 2018 | 12:32
detul: Минималка в России $167 , Экваториальная Гвинея $224 , Габон $270 , в Сирии $266 , Ванауту $323 , в Эстонии $596
Не зря РФ называют "Нигерия в снегах"..
gluhoy2250 23 декабря 2018 | 12:39
kottigr1: Минималка в России $167 ,
Мутант, а твоя бандерия где?
kottigr1 23 декабря 2018 | 12:43
gluhoy2250: РФ, где мне посчастливилось жить, благодаря стараниям В.В.Путина теперь авангард Африки..
По качеству дорог выше России оказались такие страны, как Бенин, Бурунди, Либерия, Сьерра-Леоне, Уганда, Танзания, Замбия, Кабо-Верде и другие экзотические государства.
По продолжительности жизни населения РФ опережают даже такие страны как Тринидад и Тобаго, Северная Корея.
По абсолютной убыли населения РФ находится рядом с Сомали, Центральной Африканской Республикой, Чад, Лесото, ЮАР, Свазиленд, Гвинея-Бисау.
По уровню финансирования здравоохранения Россию опережают Нигер и Алжир.
По количеству своих граждан, ищущих убежища в других странах Россия стоит рядом с такими "оазисами" как Сирия и Афганистан.
По уровню коррупции РФ рядом с Гондурасом.
По уровню экономической свободы РФ стоит в одном ряду с такими странами как Непал, Лесото, Алжир, Лаос, Ангола...
По уровню свободы прессы и безопасности журналистов Россия уступает большинству африканских государств, включая Южный Судан, Алжир, Зимбабве и Мавританию.
gluhoy2250 23 декабря 2018 | 12:48
kottigr1: Мутант, а бандерия на каком месте?
mardxvar 23 декабря 2018 | 12:35
detul: это тупое фуфло про "процветание при СССР" бабе своей вкручивай, хотя и та, небось, существует только в телевизоре, по которому показывают, как "заростают лесами и вымирают окраины Европейского Союза", оставившие далеко позади "процветающую" путинскую Россию по ВВП на душу населения.
Эстония/ВВП на душу населения (2017 г.)
19 704,66 USD (2017 г.)
Литва/ВВП на душу населения (2017 г.)
16 680,68 USD (2017 г.)
Латвия/ВВП на душу населения (2017 г.)
15 594,29 USD (2017 г.)
Россия/ВВП на душу населения
10 743,10 USD (2017 г.)
Вперед, тупые нищеброды, расскажите, кому еще плохо путинской "любви". Про себя можете не рассказывать - как вам хорошо, у вас на лбу написано.
gluhoy2250 23 декабря 2018 | 12:44
mardxvar: Вперед, тупые нищеброды,
А, что же твои бохгатые нищеброды из прибалтики разбежались на заработки, сортиры мыть полякам!
antimalin 23 декабря 2018 | 12:42
nitsahon: Сравнение Прибалтики с Крымом нелепо по своей сути.
Крым был всегда пророссийским в составе Украины.
dmast79 23 декабря 2018 | 12:13
Приняли? Ну и славно! А вот нам пора бы уже и в реале, начать нарушать, эти самые "права" этих самых "человеков", которые воют о вмершей щене... право на убийства мирных жителей Донбасса, право на религиозные преследования, право на ношение свастик, право на оккупацию исконно русских, польских и венгерских земель...
ostapba 23 декабря 2018 | 12:16
dmast79: на одни федерасты россии так считают..
Есть еще аж 27 членов в кружке тебе подобных.
И все в белых штанах под гимностерками.
И мертвые.
С косам стоят..
А на России тишина...
Даже....
dmast79 23 декабря 2018 | 12:21
ostapba: Ты лучше подумай, в каком ты оказался кружке. Много ли стран, где валюта за 4 года упала в 4 раза, отвалились куски территорий, а каждый десятый житель сбежал из страны навсегда? Мы уж как нибудь в нашем кружке-то, а вы давайте дальше в том же духе.
kottigr1 23 декабря 2018 | 12:20
dmast79: Не переживай.. Путинских фашистов утилизируют во всем мире...
hohlomor_ce_garno 23 декабря 2018 | 12:15
Просто бумажка , и че !? ))) Даже денег не выделили , это какой то ...позор ! )))
detul 23 декабря 2018 | 12:20
Двадцать четыре военнослужащих украинской армии и три плавсредства удалось продать за десять миллионов долларов, А тут за работу украинских юристов ООН даже доллар пожалел (((.
zibex 23 декабря 2018 | 12:24
Интересно, как бесноватый это прокомментирует?
alex_melnikov Алексей Мельников 23 декабря 2018 | 12:27
И здесь провал. Снова Лаврова и Небензю спустили в канализацию.
gluhoy2250 23 декабря 2018 | 12:36
Геннадий Кузьмин заявил, что документ «фальшивый», «лукавый»
Да нет, документ нормальный, чисто украинский! С 2014 года вся Украина в кружевных труселях ходит и соло из Польше трескает! А, в Крыму только и делают, что права людей нарушают: дороги строят, пенсии 15000, мост крымский, а еще гады аэропорт в Симфирополе новый построили, совсем крымчан за людей не считают эти поханые маскали! А, Украина з 25 лет только грабила!
kottigr1 23 декабря 2018 | 12:45
gluhoy2250: С 2014 года вся Украина в кружевных труселях ходит и соло из Польше трескает!
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А надо в холщовых веригах и с бесплатным валежников в зубах ?
valera8811 23 декабря 2018 | 12:40
Такой тупейшей внешней политики не было даже вл времена железного занавеса в СССР! Диктовать свои интересы народам в век интернета - это тоже самое - что идти в атаку на танк с топором. А взять тот же Роскомнадзор - почему эту тупость финансирует наше государство из своего бюджета? Он уже заблокировал Telegram - который сегодня прекрасно работает... Еще мечтает заблокировать поисковик Gugle... Опять тупость! Ну будем пользоваться другими поисковиками- их около 200. А десять из них уж точно не хуже гугл...
poluputing 23 декабря 2018 | 12:42
особенно счастливы родители убитых в Керчи детей, родственники беременной, умершей под больницей, селяне, оставшиеся без воды и мелкие предприниматели без собственности. А татары , у которых чечены или менты бизнес отняли, вах как счастливы
supalov 23 декабря 2018 | 12:45
Какого-такого человека там опять узрели?