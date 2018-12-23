Генассамбеля ООН приняла украинскую резолюцию, осуждающую нарушение прав человека в Крыму

Российская сторона считает документ политизированным и направленным против России.

Резолюцию, предложенную Украиной, поддержали 65 государств – в основном европейские страны, а также США. 27 делегаций высказались против, еще 70 воздержались. Генассамблея третий год подряд принимает этот документ, осуждающий Россию за политически мотивированные преследования граждан Украины. В нем также содержится призыв к Москве освободить незаконно удерживаемых украинцев. Отмечу, что ранее экономический комитет Генеральной Ассамблеи ООН отказался выделять на финансирование реализации украинской резолюции деньги. На это на прошедшем заседании обратил внимание заместитель постпреда России при ООН Геннадий Кузьмин, отметив, что, с его точки зрения, это делает документ бессмысленным. Он также назвал резолюцию «сугубо антироссийской, фальшивой, лукавой» и бессодержательной. Дипломат подчеркнул, что Крым сегодня – это, цитата, «место, где живут счастливые люди, добровольно выбравшие Россию своим домом». Кузьмин пригласил всех желающих лично в этом убедиться. Посетив полуостров.

Напомним, что несколько дней назад Генассамблея также приняла резолюцию Украины о «милитаризации» Крыма, Азовского моря и части Черного моря.