Понедельник в Пермском крае объявлен днем траура по погибшим в шахте в Соликамске
Это сообщил губернатор Максим Решетников. По его словам, президент Владимир Путин поручил оказать помощь семьям погибших и объективно изучить обстоятельства трагедии.
На строящемся участке рудника «Уралкалия» накануне вспыхнул пожар. Погибли девять человек.
Из-за большой глубины и особенности шахты тушить пожар было чрезвычайно трудно, заявил начальник подрядной организации УС-30, сотрудники которой погибли, Андрей Максимов.
Тела погибших обнаружены, и все они будут доставлены на поверхность только к вечеру.
Комментарии4
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
kottigr1 23 декабря 2018 | 12:09
"Я не знаю, зачем и кому это нужно,
Кто послал их на смерть недрожавшей рукой?
Только так беспощадно, так зло и ненужно
Опустили их в Вечный Покой!
Осторожные зрители молча кутались в шубы,
И какая-то женщина с искаженным лицом
Целовала покойника в посиневшие губы
И швырнула в священника обручальным кольцом.
Закидали их елками, замесили их грязью
И пошли по домам - под шумок толковать,
Что пора положить бы уж конец безобразию,
Что и так уже скоро, мол, мы начнем голодать.."
pattrick1 23 декабря 2018 | 12:10
Понедельник в Пермском крае объявлен днем траура по погибшим в шахте в Соликамске...
Надо было по всей стране объявлять. Хотя бы на один день.
vitaly_nf23 23 декабря 2018 | 12:18
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
pyco__mypucmo 23 декабря 2018 | 12:10
...объявлен днем траура...
если посчитать ихтамнетов, вернувшихся двухсотыми с Дамбаса, то надо объявлять ГОДЫ трауров.