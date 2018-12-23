Понедельник в Пермском крае объявлен днем траура по погибшим в шахте в Соликамске...

Это сообщил губернатор Максим Решетников. По его словам, президент Владимир Путин поручил оказать помощь семьям погибших и объективно изучить обстоятельства трагедии.

На строящемся участке рудника «Уралкалия» накануне вспыхнул пожар. Погибли девять человек.

Из-за большой глубины и особенности шахты тушить пожар было чрезвычайно трудно, заявил начальник подрядной организации УС-30, сотрудники которой погибли, Андрей Максимов.

Тела погибших обнаружены, и все они будут доставлены на поверхность только к вечеру.