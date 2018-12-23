Понедельник в Пермском крае объявлен днем траура по погибшим в шахте в Соликамске
Это сообщил губернатор Максим Решетников. На строящемся участке рудника «Уралкалия» накануне вспыхнул пожар. Погибли девять человек. Их тела обнаружены, и все они будут доставлены на поверхность только к вечеру.
Комментарии3
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vitaly_nf23 23 декабря 2018 | 11:49
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good_water 23 декабря 2018 | 11:57
Очень опасен и тяжёл труд горняка
Выйдет ли он живой из забоя не может никто сказать наверняка!
calorad 23 декабря 2018 | 11:57
Бутерброд с семгой не лезет в рот губеру...