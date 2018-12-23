Евгения Медведева не вошла в основной состав российской сборной для участия в чемпионате Европы по фигурному катанию
Такое решение было принято на заседании исполкома Федерации этого вида спорта. Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева и чемпионка мира Елизавета Туктамышева попали в число запасных. Олимпийская чемпионка Алина Загитова включена в основной состав. На чемпионате России в Саранске она заняла 5-е место, а Евгения Медведева – 7-е. Чемпионкой страны стала 14-летняя Анна Щербакова.
Комментарии7
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
vitaly_bn22 23 декабря 2018 | 11:40
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
chichanik 23 декабря 2018 | 11:41
Эхх ... вот так бы и правительства выбирать.
freshener 23 декабря 2018 | 11:42
Она бы еще к африканскому тренеру от Тутберидзе сбежала.
mariya____ 23 декабря 2018 | 12:13
Медведева поедет на ЧМ. Из трёх выбранных кто-нибудь на ЧЕ выступит не достаточно успешно. А может и все. Включая Загитову. Вот тут-то Медведеву введут в сборную ...И не будет при этом никаких возражений от тренеров и общественности...Всё правильно.
ukrotomos 23 декабря 2018 | 12:14
freshener: Расплата за предательство и чванство!
ppoommaann2008 23 декабря 2018 | 12:08
Конкуренция - двигатель всего. Газпром и Роснефть бы так.
ukrotomos 23 декабря 2018 | 12:10
ppoommaann2008: А кто тебе мешает? Разведывай, добывай, продавай...