Евгения Медведева не вошла в основной состав российской сборной для участия в чемпионате Европы по фигурному катанию

Такое решение было принято на заседании исполкома Федерации этого вида спорта. Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева и чемпионка мира Елизавета Туктамышева попали в число запасных. Олимпийская чемпионка Алина Загитова включена в основной состав. На чемпионате России в Саранске она заняла 5-е место, а Евгения Медведева – 7-е. Чемпионкой страны стала 14-летняя Анна Щербакова.