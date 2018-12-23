В московских аэропортах отменены и задержаны 22 рейса на фоне снегопада
Это следует из данных сервиса «Яндекс. Расписания». Больше всего отмен – 6 рейсов – в аэропорту Домодедово.
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Это следует из данных сервиса «Яндекс. Расписания». Больше всего отмен – 6 рейсов – в аэропорту Домодедово.
Комментарии2
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vitaly_bn22 23 декабря 2018 | 11:37
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
supalov 23 декабря 2018 | 12:22
22 из скольки сотен?