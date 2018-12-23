Индия успешно испытала баллистическую ракету, способную нести ядерный заряд

Это уже седьмой запуск ракеты «Агни-4», которая может поражать цели на дистанции более четырех тысяч километров, передают местные СМИ. Подобные ракеты запрещены для России и США договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Вашингтон и Москва обвиняют друг друга в нарушении соглашения и могут из него выйти.