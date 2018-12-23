Индия успешно испытала баллистическую ракету, способную нести ядерный заряд
Это уже седьмой запуск ракеты «Агни-4», которая может поражать цели на дистанции более четырех тысяч километров, передают местные СМИ. Подобные ракеты запрещены для России и США договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Вашингтон и Москва обвиняют друг друга в нарушении соглашения и могут из него выйти.
Комментарии11
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vitaly_bn22 23 декабря 2018 | 11:38
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bob_kennedy 23 декабря 2018 | 12:07
Пока Россия и США толкаются задницами в тесном лифте Индия и Китай потихоньку занимают свое место в экономической и политической нише 21 века. Убежден, что к концу столетия про такую страну, как США никто не вспомнит
jetsam 23 декабря 2018 | 12:43
bob_kennedy: не переживайте,
россию до середины столетия уже забудут....
sidoroventucascz 23 декабря 2018 | 12:41
vitaly_bn22: Модераторы! Сделайте уже этому "Лёхе" плохо! Подсказка: требуется бан не по нику, а по диапазону IP
kazlevich1949 23 декабря 2018 | 11:38
Индия я таки понимаю это всё равно Великобритания?
kottigr1 23 декабря 2018 | 11:43
kazlevich1949: Пора ставить своё кресло в СБ ООН и для Индии ?
y_y_y 23 декабря 2018 | 12:05
kottigr1:
//Пора ставить своё кресло в СБ ООН и для Индии//
А было бы неплохо. Уменьшить долю западных стран в СБ. Но американцы будут против, ИМХО. :(
tv_victim 23 декабря 2018 | 11:40
Эх, Рогозина у них нет... А то бы....
epynda 23 декабря 2018 | 11:53
Нужно выйти......обязательн выйти.....
Не правда ли, господа...???
cimirse37 23 декабря 2018 | 12:00
Хинди-руси, бхай, бхай!
shakhtar 23 декабря 2018 | 12:33
Эх ,не мыть сапог русскому солдату в индийскои океане (по Жириновскому ) .