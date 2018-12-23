Число жертв цунами в Индонезии выросло почти втрое

По последним сведениям, погибшими признаны 168 человек. до этого сообщалось о 62-х жертвах, передает Франс пресс. Огромные волны обрушились на побережье страны у берегов Зондского пролива, который разделяет острова Яву и Суматру. Возможной причиной цунами эксперты называют подводные оползни после извержения вулкана Кракатау. Власти Индонезии признали, что система предупреждения о цунами, вызванных извержением, отсутствует.