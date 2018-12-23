В центре Москвы сегодня пройдет митинг под названием «Народ против строительного произвола»
Инициаторами акции стали, в том числе, жители района Кунцево, которые выступают против сноса своих пятиэтажек. Участники акции намерены также выступить против точечной застройки и уничтожения парков и скверов ради строительства нового жилья. Как сообщили в движении «Моссовет», акция согласована и начнется в 13 часов на площади возле станции метро «Улица 1905 года».
Комментарии12
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vitaly_bn22 23 декабря 2018 | 11:39
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pattrick1 23 декабря 2018 | 11:43
В центре Москвы сегодня пройдет митинг под названием «Народ против строительного произвола»...
Народ против? Лично я за снос советских пятиэтажек и девятиэтажек, что кирпичных, что панельных, что в Москве, что в провинциальном городишке. Это дорого, это лень делать, но это необходимо сделать, чтобы на их месте построить современные жилые комплексы с магазинами, подземными гаражами, просторными кухнями и лифтами во всех (!) подъездах.
pepetz 23 декабря 2018 | 12:26
pattrick1: А на этом месте настроят 26-этажных фаллосов.
Без стоянок, школ, поликлиник и детских садов.
sidoroventucascz 23 декабря 2018 | 12:34
vitaly_bn22: Модераторы! Обеспечьте чистоту на сайте. Хотя бы от спамеров и мошенников.
freshener 23 декабря 2018 | 11:39
Снесли старую хрущебу - власть плохая.
Развалилась вовремя не снесенная старая хрущеба - власть плохая.
nikchimzwet886 23 декабря 2018 | 12:02
freshener: Тут вопрос в том, что мы ничего не можем построить нового, не сломав предыдущее. Власть была бы прекрасная, если бы новые дома тихо построили где-нибудь не далеко от старых на пустом месте, а потом предложили в них переселится жителям из старых домов с заменой всех документов о собственности. Этот же принцип, в общем, заложен в программу реновации? Значит в Кунцеве что-то не так?
m_doc 23 декабря 2018 | 12:05
nikchimzwet886: Тут вопрос в том, что мы ничего не можем построить нового, не сломав предыдущее
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Закусывайте!
kottigr1 23 декабря 2018 | 11:41
В Самаре были подобные случаи, когда горожане противостояли застройке, начатой властями.. Были даже случаи когда люди гибли, отстаивая своё..
На проспекте Ленина к примеру, когда по решению властей хотели отдать сквер под строительство здания Арбитражного суда РФ, люди вышли на улицы. Периметр сквера оградили своими личными автомашинами, а местами даже построили подобие баррикад. Противостояние длилось достаточно долго. Жители отбивали свой сквер от нападения ОМОНа, вооруженных бандитов, но в итоге отстояли свой сквер и постройку здание суда перенесли из Самары в Нижний Новгород.
ул. Осипенко/Полевая - жители держали осаду когда во дворе их дома хотелти забубухать высотку. Дрались с ОМОНом и с ЧОПом вооруженным металлическими прутьями, жгли коктейлями Молотова строительную технику. Там даже если правильно помню один из жителей погиб. Всё таки отстояли свой двор и власть убралась с их территории вместе с ментами и алчными строителями..
Своё нужно отстаивать !
peresvet73 23 декабря 2018 | 12:07
Только против строительного?
j_partizan 23 декабря 2018 | 12:12
Поддерживаю митинг! Планировал придти, но не сложилось.
vova6_let 23 декабря 2018 | 12:18
55% жилья, которое строится во всей России-строится в москве и московской области. За роскошную жизнь надо платить.
cromwel 23 декабря 2018 | 12:27
Надо в свое время митинги проводить против путинского произвола. И не только.