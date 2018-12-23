Президент Франции пригрозил жесткими мерами тем, кто участвовал в погромах

Эммануэль Макрон добавил, что страна нуждается в согласии и единстве, — передает телеканал ВFМ. Макрон находится с визитом в африканской республике Чад. Президент отпраздновал наступление Рождества вместе с французскими военными, которые участвуют в региональной антитеррористической операции. Такая традиция существует со времен президентства Жака Ширака. Для солдат и офицеров угощение приготовил шеф-повар Елисейского дворца. Самолетом были доставлены две тонны деликатесов.