Президент Франции пригрозил жесткими мерами тем, кто участвовал в погромах
Эммануэль Макрон добавил, что страна нуждается в согласии и единстве, — передает телеканал ВFМ. Макрон находится с визитом в африканской республике Чад. Президент отпраздновал наступление Рождества вместе с французскими военными, которые участвуют в региональной антитеррористической операции. Такая традиция существует со времен президентства Жака Ширака. Для солдат и офицеров угощение приготовил шеф-повар Елисейского дворца. Самолетом были доставлены две тонны деликатесов.
Комментарии1
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
hohlomor_ce_garno 23 декабря 2018 | 11:12
Макроныч ,ты дурак !? Пообещай своим жылеткам безвиз с хохлами ,и то что через год Франция станет второй украиной ! В 2014 эта шняга прокатила !)))))))