В столичном парке «Сокольники» сегодня должен пройти митинг против роста тарифов за парковку автомобилей

Мэрия Москвы акцию согласовала.

На мероприятие, которое пройдет с 14:00 до 16:00, ожидают до 500 человек. Таково предельное число участников, на которое согласилась мэрия. Люди хотят выразить свое активное несогласие с уже вступившими в силу правилами оплаты паркинга по дифференцированному тарифу. Более чем на 200 улицах столичного центра бесплатный воскресный паркинг, видимо, безвозвратно ушел в прошлое. На то чтобы расплатиться за стоянку теперь отводится всего 5 минут вместо прежних 15. А на 5% парковочных мест тарифы резко выросли: новая стоимость составляет от 80 до максимума в 380 рублей в час. Это пиковое значение касается тех мест, где прежде паркинг стоил 200 рублей. Перед митингом на сайте change.org появилась петиция с призывом выйти на акцию. Сейчас ее подписали без малого 150 тысяч человек. В ней говорится, что на фоне падения реальных доходов населения новшества выглядят издевательски. Авторы отмечают, что в отличие от заверений мэрии, платные парковки никогда не были и не станут средством борьбы с пробками. У петиции два основных требования: полная отмена введенных с 15 декабря правил пользования платными парковкам и отставка глав дептранса столицы Максима Ликсутова.

Практически одновременно с введением новых тарифов в Мосгордуму был внесен законопроект о двукратном увеличении штрафа за неоплаченную парковку. Его предложили поднять с 2,5 до пяти тысяч рублей.