Подъем тел погибших на шахте в Соликамске завершится только вечером
Жертвы находятся на глубине более 360-ти метров. Подъем каждого тела займет не менее двух часов, сообщили «Интерфаксу» в управлении Следственного комитета по Пермскому краю. Погибли девять человек, которые вели строительные работы на руднике «Уралкалия».
Пожар мог возникнуть из-за возгорания стройматериалов, — сообщил представитель Западно-Уральского управления Ростехнадзора Станислав Мацов.
В Соликамске на два дня отменили культурно-развлекательные мероприятия.
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