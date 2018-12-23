Подъем тел погибших на шахте в Соликамске завершится только вечером

Жертвы находятся на глубине более 360-ти метров. Подъем каждого тела займет не менее двух часов, сообщили «Интерфаксу» в управлении Следственного комитета по Пермскому краю. Погибли девять человек, которые вели строительные работы на руднике «Уралкалия».

Пожар мог возникнуть из-за возгорания стройматериалов, — сообщил представитель Западно-Уральского управления Ростехнадзора Станислав Мацов.

В Соликамске на два дня отменили культурно-развлекательные мероприятия.