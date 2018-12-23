Дети брянских чиновников съездили в Турцию за счет благотворительного фонда

Местные власти никаких нарушений в этом не увидели.

Путевки в Турцию организовал международный благотворительный фонд помощи детям с тяжелыми заболеваниями, а также находящимся в тяжелой жизненной ситуации. Для поездки отобрали 50 детей, живущих в городе Клинцы Брянской области, однако, как выяснилось, родители большинства из них работают в городской администрации или в правоохранительных органах, пишет местный портал «Клинцы.Info». Как так вышло, журналисты попытались выяснить теперь уже у экс-заммэра города Людмилы Лубской, которая в ответ с недоумением спросила: «Дети работников администрации — это не дети города Клинцы?». Глава города Олег Шкуратов выразил солидарность с этой позицией, заявив, что не видит ничего предосудительного «в том, что поехали те или иные дети. В городе 7 тысяч детей, из них поехали 50». Фонд не ставил условий о том, чтобы ехали дети с тяжелыми заболеваниями, заявил Шкуратов в своем комментарии изданию «Брянск.Today». Он пояснил, что в Турцию решили отправить детей, добившихся успехов в учебе, спорте и общественной деятельности. Среди них в частности оказалась и его дочь, которую глава города сам сопровождал.

Между тем, в прокуратуре города Клинцы с позицией Шкуратова не согласились. Там считают, что при распределении бесплатных путевок были допущены нарушения. В связи с этим ведомство вынесло главе города представление