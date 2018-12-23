Рекордное число жителей Японии пришли сегодня в Токио поздравить с днем рождения императора Акихито

У его дворца собрались 57 тысяч человек, что на 10 тысяч больше, чем в прошлом году, передает ТАСС. Монарху исполнилось 85, и это последний для него день рождения в статусе императора. В апреле он отречется от престола в пользу старшего сына, кронпринца Нарухито.