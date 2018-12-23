Рекордное число жителей Японии пришли сегодня в Токио поздравить с днем рождения императора Акихито
У его дворца собрались 57 тысяч человек, что на 10 тысяч больше, чем в прошлом году, передает ТАСС. Монарху исполнилось 85, и это последний для него день рождения в статусе императора. В апреле он отречется от престола в пользу старшего сына, кронпринца Нарухито.
Комментарии5
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ugiazov 23 декабря 2018 | 10:40
Желаю ему здоровья.
vitaly_nc22 23 декабря 2018 | 11:09
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vladislav 23 декабря 2018 | 10:45
"У его дворца собрались 57 тысяч человек"
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Интересно, мероприятие согласовано?
cromwel 23 декабря 2018 | 10:58
У нас всё проще. Наших бы по разнарядке свезли автобусами. Раздали бы плакатики и лозунги.
lion64__4 23 декабря 2018 | 10:59
Каждый десятый самурай просто обязан сделать сепоку по такому торжественному случаю.