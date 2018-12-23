Суд в Токио сегодня продлил арест Карлоса Гона до 1 января

Бывший глава крупнейшего в мире автомобильного альянса Рено-Ниссан-Мицубиси находится под стражей с 19 ноября. Он был арестован по подозрению в мошенничестве с целью уклонения от уплаты налогов. На днях Токийский окружной суд неожиданно отказался продлять арест легендарного топ-менеджера, и он мог выйти на свободу. Однако Карлос Гон был тут арестован по новому обвинению. По утверждению прокуратуры, он переписывал потери в результате личных финансовых операций на счета компании Ниссан.