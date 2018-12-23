Суд в Токио сегодня продлил арест Карлоса Гона до 1 января
Бывший глава крупнейшего в мире автомобильного альянса Рено-Ниссан-Мицубиси находится под стражей с 19 ноября. Он был арестован по подозрению в мошенничестве с целью уклонения от уплаты налогов. На днях Токийский окружной суд неожиданно отказался продлять арест легендарного топ-менеджера, и он мог выйти на свободу. Однако Карлос Гон был тут арестован по новому обвинению. По утверждению прокуратуры, он переписывал потери в результате личных финансовых операций на счета компании Ниссан.
Комментарии2
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
lion64__4 23 декабря 2018 | 10:55
Дон Карлос Гон Дон похоже надолго сядет.
vitaly_nc22 23 декабря 2018 | 11:10
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.