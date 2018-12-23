Приостановка работы правительства США продлится как минимум до 27 декабря
На это число назначено следующее заседание американского сената, пишет издание Роliticо. Часть федеральных правительственных структур были вынуждены временно прекратить работу из-за того, что республиканцы и демократы не смогли договориться о бюджете страны. Споры возникли вокруг финансирования стены на границе с Мексикой, построить которую было одним из предвыборных обещаний Дональда Трампа. Как сообщили в Белом доме, из-за кризиса вокруг бюджета президент не поедет отдыхать на Рождество во Флориду.
Комментарии2
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ugiazov 23 декабря 2018 | 10:44
Спорили в какой цвет красить?
vitaly_nc22 23 декабря 2018 | 11:10
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