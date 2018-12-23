В Роскосмосе выбрали ракету для полетов к Луне, предложенную главой госкорпорации Дмитрием Рогозиным
Об этом сообщает источник РИА. По его словам, речь идет о базовом облике ракеты. Рогозин ранее говорил, что будет лично отвечать за успех проекта. Ожидается, что он потребует примерно полтора триллиона рублей.
Комментарии33
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cromwel 23 декабря 2018 | 11:02
Пусть сразу Рогозин как Мюнхгаузен сидет на ядро и рванёт на Луну. Более наглядно и символично будет.
vitaly_nc22 23 декабря 2018 | 11:11
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
grs_alx_112018 23 декабря 2018 | 11:05
ЛЮДИ !!! Вы не поняли самого страшного - Димон собирантся сидеть на этом кресле вечно!!!
piter_ug 23 декабря 2018 | 11:09
//будет лично отвечать за успех проекта//
Тогда можно смело поздравлять Мировой океан с будущим поступлением металлолома.
ansata 23 декабря 2018 | 11:11
Что есть базовый облик? )) Зуб давал? Не верьте, не отдаст.