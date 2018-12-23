В центре Москвы сегодня пройдет митинг под названием «Народ против строительного произвола»

Инициаторами акции стали, в том числе, жители района Кунцево, которые выступают против сноса своих пятиэтажек. Участники акции намерены также выступить против точечной застройки и уничтожения парков и скверов ради строительства нового жилья. Как сообщили в движении «Моссовет», акция согласована и начнется в 13 часов на площади возле станции метро «Улица 1905 года».