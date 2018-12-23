В центре Москвы сегодня пройдет митинг под названием «Народ против строительного произвола»
Инициаторами акции стали, в том числе, жители района Кунцево, которые выступают против сноса своих пятиэтажек. Участники акции намерены также выступить против точечной застройки и уничтожения парков и скверов ради строительства нового жилья. Как сообщили в движении «Моссовет», акция согласована и начнется в 13 часов на площади возле станции метро «Улица 1905 года».
Комментарии10
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dvdd 23 декабря 2018 | 10:36
Жителей Кунцево беспопокоит только строительный произвол, я правильно понимаю?
vitaly_nc22 23 декабря 2018 | 11:12
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
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laksap 23 декабря 2018 | 10:40
Молодцы! Вся страна стонет от этого ужаса!
darmoed2 23 декабря 2018 | 10:43
Почему произвол? Все это делается законно избранным мэром при поддержке законно избранного президента. Кто за них голосовал?
kottigr1 23 декабря 2018 | 10:56
darmoed2: Кто за них голосовал?
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Чуров ?
gregor 23 декабря 2018 | 10:43
В центре Москвы сегодня пройдет митинг под названием «Народ против строительного произвола»
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Низяяяяяяяяяяя, низяяяяяяяя .......- это экстримизЬм , не патритизЬм ,либерализЬм .... , да скорей всего и ананизЬм ,при нынешней власти и 86 % одобрямси .
lion64__4 23 декабря 2018 | 10:46
На выборы почему не приходили, не сказали собачанину и Ко своё "НЕТ"?
kottigr1 23 декабря 2018 | 10:59
lion64__4: В РФ существует разрешенная ими сами секта путинистов.. Они иногда собирают своих адептов на свои избирательные участки, пересчитывают друг-друга, потом умножают цифры на 10 и оглашают свои результаты.. Нормальные люди на эти сборища и гей-вечеринки не ходят.
cromwel 23 декабря 2018 | 10:55
Пока нет реальных выборов этому чукче плевать на всех.
detul 23 декабря 2018 | 10:59
В Москве куча бывших фабрик, заводов и складов, совершенно не нужных постиндустриальному государству. Зачем строить в скверах ??? В том же Кунцево есть ВИЛС, есть громадные площади вдоль Рябиновой улицы. ... Построить там дома, и продать служащим банков, работникам наноиндустрии и айтишникам.