Министр обороны Великобритании, по некоторым данным, готовил заговор и собирался сместить со своего поста Терезу Мэй..

Министр обороны Великобритании, по некоторым данным, готовил заговор и собирался сместить со своего поста премьер-министра Терезу Мэй. Об этом пишет Times.

За обедом в лондонском ресторане Beaumont Гэвин Уильямсон, как пишет Times, поделился с друзьями амбициозными планами. Он хочет стать новым премьером, и собирается устранить других конкурентов на этот пост, включая главу МИДа Джереми Ханта и МВД Саджида ДЖавида. Один из посетителей подслушал разговор главы военного ведомства и двух его друзей, пишет Times. Он по данным издания произошёл менее чем через неделю после провала в британском парламенте попытки вынести недоверие Терезе Мэй. К этому привели уступки премьера в переговорах с ЕС по выходу оттуда Британии. Министр обороны Уильямсон также сказал друзьям, что став премьером готов цитата «приручить» Демократическую юнионистскую партию, союзников консерваторов. Порочащими насмешками назвал источник, близкий к главе минобороны информацию о том, что он якобы готовит заговор против Мэй. И предположил: в отношении Уильямсона началась кампания с целью его оклеветать. Собеседник издания утверждает, что у политика цитата «нулевые лидерские амбиции». И он намерен оставаться на своём посту как минимум пару лет.

Британская газета Telegraph ранее называла министра обороны страны одним из кандидатов на пост премьер-министра. Как ожидается, консерваторы предложат Мэй покинуть пост после выхода в конце марта Британии из состава Евросоюза.