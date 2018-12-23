Министр обороны Великобритании, по некоторым данным, готовил заговор и собирался сместить со своего поста Терезу Мэй
Министр обороны Великобритании, по некоторым данным, готовил заговор и собирался сместить со своего поста премьер-министра Терезу Мэй. Об этом пишет Times.
За обедом в лондонском ресторане Beaumont Гэвин Уильямсон, как пишет Times, поделился с друзьями амбициозными планами. Он хочет стать новым премьером, и собирается устранить других конкурентов на этот пост, включая главу МИДа Джереми Ханта и МВД Саджида ДЖавида. Один из посетителей подслушал разговор главы военного ведомства и двух его друзей, пишет Times. Он по данным издания произошёл менее чем через неделю после провала в британском парламенте попытки вынести недоверие Терезе Мэй. К этому привели уступки премьера в переговорах с ЕС по выходу оттуда Британии. Министр обороны Уильямсон также сказал друзьям, что став премьером готов цитата «приручить» Демократическую юнионистскую партию, союзников консерваторов. Порочащими насмешками назвал источник, близкий к главе минобороны информацию о том, что он якобы готовит заговор против Мэй. И предположил: в отношении Уильямсона началась кампания с целью его оклеветать. Собеседник издания утверждает, что у политика цитата «нулевые лидерские амбиции». И он намерен оставаться на своём посту как минимум пару лет.
Британская газета Telegraph ранее называла министра обороны страны одним из кандидатов на пост премьер-министра. Как ожидается, консерваторы предложат Мэй покинуть пост после выхода в конце марта Британии из состава Евросоюза.
Комментарии11
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pattrick1 23 декабря 2018 | 10:12
Министр обороны Великобритании, по некоторым данным, готовил заговор и собирался сместить со своего поста Терезу Мэй..
Пудинговая революция.
tv_victim 23 декабря 2018 | 10:13
pattrick1: Революция овсянки!
vitaly_nc22 23 декабря 2018 | 11:08
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
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klukvik 23 декабря 2018 | 10:14
Скрипалей тоже он отравил
perestarok 23 декабря 2018 | 10:19
klukvik: "Скрипалей тоже он отравил "
А Вы уверены, что их отравили?
kazlevich1949 23 декабря 2018 | 10:14
И какой это казёл этого маленького хмырёнка заложила большому хмырю?
perestarok 23 декабря 2018 | 10:16
"Министр обороны Великобритании, по некоторым данным, готовил заговор и собирался сместить со своего поста Терезу Мэй"
И к власти придёт военная хунта? Нью-Пиночет.
sergirusso 23 декабря 2018 | 10:25
Заговор - это когда молтком по башке. И то после удара эффективного удара молотком по башке предыдущего главы государства тебя должны признать новым главой. А тут - политика сменяемости главы государства. Точно так же против Хрущева не было никакого "заговора". Была борьба за власть, которая всегда существует при любой форме правления.
ugiazov 23 декабря 2018 | 11:01
sergirusso: Сменяемость должна быть честной.
sergirusso 23 декабря 2018 | 11:05
ugiazov: Она всегда честная. Способы разные. У ЖИЗНЕСПОСОБНОЙ ОСОБИ ВСЕГДА СРАБОТАЕТ ИНСТИНКТ САМОСОХРАНЕНИЯ.
perestarok 23 декабря 2018 | 11:14
sergirusso: "Она всегда честная. Способы разные."
Например: разбомбили Ирак и честно сменили.