Число жертв цунами в Индонезии выросло почти втрое
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По последним сведениям, погибшими признаны 168 человек. До этого сообщалось о 62-х жертвах, передает Франс пресс. Огромные волны обрушились на побережье страны у берегов Зондского пролива, который разделяет острова Яву и Суматру. Возможной причиной цунами эксперты называют подводные оползни после извержения вулкана Кракатау. Власти Индонезии признали, что система предупреждения о цунами, вызванных извержением, отсутствует.
Комментарии2
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oleg_andreevich 23 декабря 2018 | 10:39
Зато индонезийская полиция добилась огромных успехов в борьбе с геями.
vitaly_nc22 23 декабря 2018 | 11:08
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