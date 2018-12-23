Власти Белоруссии ввели новые ограничения по операциям в американских долларах и других валютах

В национальном банке союзного государства это называют «мерами по дедолларизации экономики».

Уже сейчас значительное число валютных операций в Белоруссии осуществляется в разрешительном ключе, требуется одобрение Нацбанка. В новом постановлении финансового регулятора вводятся дополнительные требования к порядку проведения валютных операций. Так, отменяется ряд разрешенных случаев использования долларов в расчетах по страховым сделкам и с использованием облигаций, номинированными в иностранной валюте. А уже с началом весны наступающего года все валютные операции резидентов Белоруссии должны регистрироваться в банках. Все ранее выданные разрешения с 1 марта утратят свою силу. Это следует из постановления Нацбанка за номером 612. Впрочем. есть и либеральная составляющая – для граждан Белоруссии станет возможным открытие счетов в иностранных банках. Стоит отметить, что Минск придерживается политики дедолларизации экономики уже более восьми лет. На фоне американских санкции о дедолларизации экономики говорят и в России. Ранее о разработке «стимулирующих мер» для расчетов в рублях говорили в Минэкономразвития, а президент Путин подписал поправки в закон «О валютном регулировании и валютном контроле»

Среди прочего, эти поправки в России запрещают размещать информацию о курсах валют на уличных табло.