Власти Белоруссии ввели новые ограничения по операциям в американских долларах и других валютах
В национальном банке союзного государства это называют «мерами по дедолларизации экономики».
Уже сейчас значительное число валютных операций в Белоруссии осуществляется в разрешительном ключе, требуется одобрение Нацбанка. В новом постановлении финансового регулятора вводятся дополнительные требования к порядку проведения валютных операций. Так, отменяется ряд разрешенных случаев использования долларов в расчетах по страховым сделкам и с использованием облигаций, номинированными в иностранной валюте. А уже с началом весны наступающего года все валютные операции резидентов Белоруссии должны регистрироваться в банках. Все ранее выданные разрешения с 1 марта утратят свою силу. Это следует из постановления Нацбанка за номером 612. Впрочем. есть и либеральная составляющая – для граждан Белоруссии станет возможным открытие счетов в иностранных банках. Стоит отметить, что Минск придерживается политики дедолларизации экономики уже более восьми лет. На фоне американских санкции о дедолларизации экономики говорят и в России. Ранее о разработке «стимулирующих мер» для расчетов в рублях говорили в Минэкономразвития, а президент Путин подписал поправки в закон «О валютном регулировании и валютном контроле»
Среди прочего, эти поправки в России запрещают размещать информацию о курсах валют на уличных табло.
Комментарии14
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mikhail_spb_ 23 декабря 2018 | 10:12
Валюта - зло!
Комуняки с самого начала избавляли население от неё.
vitaly_nc22 23 декабря 2018 | 11:08
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
vilingrad 23 декабря 2018 | 10:14
Теперь двум дедолларизованным экономиам надо слиться в экстазе. Нищие должны быть вместе!
nitinol 23 декабря 2018 | 10:18
vilingrad: Слиться - это обязательно! Вот только дедолларизация уж очень сильно напоминает мне желание перейти с расчётов арабскими цифрами на римские и не более того. Эффект будет тот же...
vik_tor 23 декабря 2018 | 10:20
Стабилизец, однако...
varigor 23 декабря 2018 | 10:21
Хорошший ход против США. Пусть Америка наконец, утонет в безмерном количестве своих долларов, а хозяева ФРС считающие себя хозяевами мира сдуются.
ensebeo 23 декабря 2018 | 10:41
varigor: пока толстый сохнет, худой сдохнет.
compare 23 декабря 2018 | 10:54
varigor: не говори,коммуня! и этот "кирдык",будет уже тысяча восемьсот первым,ожидаемым радетелями "пустополочной экономики"!
juruyivanovich 23 декабря 2018 | 10:43
Долларовая система - самая масштабная жульническая финансовая пирамида.
rihard 23 декабря 2018 | 10:46
juruyivanovich: Что— то рубль не сильно котируется в мире, вероятно сильно духовен.
poluputing 23 декабря 2018 | 10:50
juruyivanovich: ну и ..? Держите накопления в тугриках или соболиных шкурках? Ещё рекомендую соль и спички
mulltipulti 23 декабря 2018 | 10:44
сдавайте валюту , братья по несчастью!
cromwel 23 декабря 2018 | 11:00
Пусть белорусы заранее убирают вывески о курсе обмена доллара. А то скоро сливаться с братьями, надо всё привести в соответствии с законами РФ.
stalk25 23 декабря 2018 | 11:12
Во, батька знает своё дело. )))